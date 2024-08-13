Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfedildi: Bilim dünyasının merak ettiği sorunun cevabı olabilir

13 Ağustos 2024 13:43 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:44

Uzayda mahsur kalan iki NASA astronotunun başına gelenler belli oldu

Uzayda mahsur kalan iki NASA astronotunun başına gelenler belli oldu

Bilim insanları, NASA'nın "Mars Insight Lander" keşif aracının "Kızıl Gezegen"de ulaşmış olduğu bulguları analiz etti. Bu analizler sonucu Mars'ın kayalık dış kabuğunun içinde sıvı su rezervuarı olduğu tespit edildi.

KEŞİF ARACI MARS INSIGHT LANDER NE İŞE YARAR?

Mars Insight Lander, NASA'nın Mars'a yönelik bir araştırma misyonu olarak biliniyor. Kasım 2018'de gezegenin yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapan InSight, Mars'ın iç yapısını incelemek amacıyla tasarlandı. Başlıca amacı, Mars'ın iç yapısını yani kabuk, manto ve çekirdeğini anlamak olan araç, bilim insanlarına gezegenin oluşumu ve evrimi hakkında önemli veriler sunmayı vaat ediyordu.

InSight, sismometre (SEIS) ve ısı akısı probu (HP³) gibi gelişmiş bilimsel aletlerle donatıldı. Sismometre, Mars'taki "mars depremleri" olarak bilinen sismik aktiviteleri ölçerken, ısı akısı probu gezegenin iç ısısını ölçmek için kullanıldı. Bu sayede Mars'ın iç yapısı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlandı.

ARAÇ, 4 YIL BOYUNCA MARS'IN NABZINI TUTTU

2018-2022 yıllarında Mars'ta bilimsel keşif görevinde bulunan "Insight Lander"ın gezegenin derinliklerinde meydana gelen titreşimleri 4 yıl boyunca kaydederek "Mars'ın nabzını" tuttuğu ifade edildi.

Yeni bulgular ışığında sıvı suyun "sismik sinyallerine" ulaşıldığı Mars'ta daha önce donmuş su ve buhar belirtilerinin de bulunduğu anımsatıldı.

Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfedilmesine ilişkin BBC'ye konuşan California Berkeley Üniversitesinden Michael Manga, Dünya'da su ararken aynı teknikleri kullandıklarını ifade ederek "Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Ulaştığımız yeni bulgular 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusunun cevabı olabilir." dedi.

Manga, Mars'ta bulunan sıvı su rezervuarının gezegenin kayalık dış kabuğunun 10-20 kilometre içinde olduğunu söyledi.

Araştırma bulguları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.