Mars'ta su varlığı için önemli ipucu: Kızıl Gezegen'de ilk kez saf kükürt bulundu
Mars'ın yüzeyinde ilk kez saf elementel kükürt tespit edildi. NASA'nın keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'de beklenmedik bir buluşa imza attı.
NASA'nın keşif aracı Curiosity, Gediz Vadisi Kanalı'nda bir kaya üzerindeki çatlakta sarı kristaller keşfetti. Bu sayede ilk kez Kızıl Gezegen'de saf kükürt bulundu. Daha önce sadece sülfat formunda gözlemlenen kükürt, ilk kez saf element halinde ortaya çıktı.
NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan bilim insanı Ashwin Vasavada, konuya ilişkin şu yorumda bulundu:
"Saf kükürtten oluşan bir taş tarlası bulmak, çölde bir vaha keşfetmek gibi"
MARS'TA SU VARLIĞI İÇİN YENİ İPUCU
Mars'ta saf kükürtün bulunması henüz bilinmeyen jeolojik süreçlerin geliştiğine işaret. Bu durum, gezegenin geçmişteki su varlığı ve iklimi hakkında yeni ipuçları sağlayabilir.
NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin yeni keşfi, antik bir nehrin izlerini taşıyan Gediz Vadisi Kanalı'nda bulunuyor. Bu kanal, Mars'ın milyarlarca yıllık geçmişine dair önemli bilgiler barındırıyor. Keşif ekibi, bölgede daha fazla kükürt oluşumu olup olmadığını araştırarak, bu elementin Mars’a nasıl geldiğini anlamaya çalışacak.