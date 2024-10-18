Mars'ta ürküten keşif: İnsan yüzlü kaya görüldü!

18 Ekim 2024 07:39 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 07:46

NASA'nın Perseverance keşif aracı tarafından Mars'ta çekilen bir görüntü, insan yüzüne benzeyen bir kaya formasyonunu ortaya çıkardı.

Mars​'ta 27 Eylül 2024 tarihinde NASA​'nın Perseverance​ keşif aracı tarafından çekilen bir görüntü görenleri şaşırttı. Kayaların zamanla aldığı şekillerin nasıl yanıltıcı olabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.

Mars yüzeyindeki bu kaya​, bir insan başını andırıyor gibi görünse de aslında sadece sıradan bir kaya.

Bu optik yanılgı, "pareidolia" olarak bilinen bir olguya dayanıyor. Bu fenomen, insan beyninin tanıdık şekilleri ve desenleri algılama eğilimini ifade ediyor.

DAHA ÖNCE DE KEŞFEDİLMİŞTİ!

Mars'taki bu tür ilginç şekillere daha önce de rastlanmış; ayı yüzü, savaşçı figürü, kaşık ve hatta böcek benzeri görüntüler daha önce kaydedilmişti.

Bilim insanları, bu tür görüntülerin rastgele şekillerin ve gölgelerin bir araya gelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Ancak yine de, insan gözünün bu tür benzerlikleri hızlıca fark etmesi, Mars keşiflerinin her zaman ilgi çekici olmasını sağlıyor.

Mars'ta karmaşık yaşam formlarının izine henüz rastlanmasa da, gelecekte insanlı Mars görevleri ile bu tür sırlar belki de çözülecek.