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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:03

Mars’tan Dünya’ya ilk örnekleri getirmek için yola çıktı! Japonya’dan tarihi görev

Mars ve uydularından Dünya'ya örnek getirmeyi başaran bir ülke bulunmazken Japonya tarihi görev için ilk adımı attı. Phobos’tan örnekler toplayacak MMX uzay aracının Mars yörüngesine Ağustos 2027’de ulaşması ve Temmuz 2031’de geri dönmesi planlanıyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Mars’tan Dünya’ya ilk örnekleri getirmek için yola çıktı! Japonya’dan tarihi görev
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 15:03

, Mars'ın en büyük uydusu Phobos'tan kaya ve kum örnekleri toplayarak Dünya'ya getirmeyi hedefleyen MMX görevini başlattı. H3 roketiyle uzaya gönderilen 4 bin 480 kilogramlık uzay aracı, görevini başarıyla tamamlaması halinde 2031'de bir ilke imza atması bekleniyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (), Mars'ın uydusu Phobos'tan örnekler toplayarak Dünya'ya getirmeyi hedefleyen MMX uzay aracını H3 roketiyle başarıyla yörüngeye gönderdi.

Mars’tan Dünya’ya ilk örnekleri getirmek için yola çıktı! Japonya’dan tarihi görev

Uzay keşifleri konusunda ülkeler arasında süren yarış son yıllarda hız kazanırken, Japonya dikkat çeken bir başarıya imza attı. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mars'ın "Phobos" uydusundan örnekler toplamayı amaçlayan Mars Uyduları Keşfi (MMX) görevini resmen başlattı. Mars'a yolculuk, Phobos'un keşfi ve dönüş yolculuğu için tasarlanmış üç modülden oluşan 4 bin 480 kilogram ağırlığındaki uzay aracını taşıyan 10 numaralı H3 roketi, yerel saatle 04.41'de ülkenin Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

JAXA'nın H3 Proje Yöneticisi Makoto Arita düzenlediği basın toplantısında, fırlatmanın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Uzay aracını olağanüstü bir hassasiyetle planlanan yörüngeye yerleştirebildiğimize inanıyorum. Dünya çapında ilgi gören bir görev olan MMX'i başlatabildiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Mars’tan Dünya’ya ilk örnekleri getirmek için yola çıktı! Japonya’dan tarihi görev

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başarılı fırlatmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Emeği geçen herkese bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi. Japonya liderliğinde başlatılan MMX görevinin Mars bölgesinden örnek getirmeyi hedefleyen ilk uluslararası uzay keşif misyonu olduğunu belirten Takaichi, "Bu tarihi girişimin ve Mars'tan ‘örnek getirme' görevinin başarıyla tamamlanmasını diliyorum" dedi.

MMX görevi kapsamında Mars'ın iki uydusundan büyüğü olan Phobos'tan kaya ve kum dahil örnekler toplamayı amaçlayan uzay aracının, Ağustos 2027'de Mars yörüngesine girmesi bekleniyor. Fransız ve Alman ekipler tarafından ortaklaşa geliştirilen IDEFIX keşif robotunun Phobos'a inmesi, ardından ana uzay aracının yüzeye inerek örnek toplaması planlanıyor. Kasım 2030'da Mars'ın diğer uydusu Deimos'u gözlemleyecek olan uzay aracının, Temmuz 2031'de Dünya'ya dönüşü sırasında topladığı örnekleri içeren kapsülü yeryüzüne bırakması hedefleniyor.

Mars’tan Dünya’ya ilk örnekleri getirmek için yola çıktı! Japonya’dan tarihi görev

NASA, son 50 yıl içinde Mars'a 9 kez uzay aracı indirmiş, Çin de 2021 yılında Mars yüzeyine iniş yapmayı başarmıştı. Buna rağmen hiçbir ülke Mars'tan ya da Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'tan Dünya'ya örnek getirmeyi başaramamıştı.MMX görevi, 2031 yılında başarılı bir şekilde tamamlanması halinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

ETİKETLER
#japonya
#Jaxa
#H3 Roketi
#Mmx
#Phobos
#Teknoloji
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