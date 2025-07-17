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 | Ömer Faruk Dogan

Mars'tan düşen en büyük gök taşına rekor fiyat!

New York'ta düzenlenen bir açık artırmada, Mars'tan geldiği iddia edilen ve Dünya'ya düşen en büyük gök taşı, 5,3 milyon dolara satıldı.

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Mars'tan düşen en büyük gök taşına rekor fiyat!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:48

Mars'tan geldiği iddia edilen ve Dünya'ya düşen en büyük gök taşı, New York'ta düzenlenen bir açık artırmada 5,3 milyon dolara satıldı. Sotheby's Müzayede Evi'nin gerçekleştirdiği satışta, 25 kilogram ağırlığındaki NWA 16788 adlı gök taşına en yüksek teklif 4,3 milyon dolar olarak verilmişti. Ancak komisyon ve ek ücretlerle birlikte nihai satış fiyatı 5,3 milyon dolara ulaştı.

Sotheby's yetkilileri, söz konusu parçanın Mars kökenli olduğunun özel laboratuvar testleriyle doğrulandığını, kimyasal bileşiminin 1976'da Mars'a inen Viking uzay sondası tarafından incelenen örneklerle eşleştiğini belirtti.

Sotheby's Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton ise 5,3 milyon dolara satılan gök taşına dair yaptığı açıklamada, "Bu parça, Mars'tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek. Önceki en büyük parçanın iki katından fazla." dedi.

Mars'tan düşen en büyük gök taşına rekor fiyat!

2023'TE KEŞFEDİLDİ

Nijer'in Sahra Çölü bölgesinde bir gök taşı avcısı tarafından 2023'te keşfedilen kayaç, dev bir asteroidin çarpması sonucu Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol katedip Dünya'ya ulaşmıştı.

Uzmanlar, gök taşının Mars yüzeyinden bir asteroit çarpmasıyla fırlatıldığını, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle bazı bölgelerinin cama dönüştüğünü belirtiyor. NWA 16788'un Dünya atmosferine giriş sırasında oluşan camımsı dış kabuğun, bu yolculuğun izlerini hala taşıdığı kaydediliyor.

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ETİKETLER
#açık artırma
#marsilya
#Astronomi
#Gök Taşı
#Meteorit
#Sotheby's
#Teknoloji
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