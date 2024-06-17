Marvel's Spider-Man 3 oynanış görüntüleri sızdırıldı

17 Haziran 2024 09:11 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:11

Marvel's Spider-Man 3 duyurulmamış olsa da oyunu merakla bekleyenleri heyecanlandıran önemli bir gelişme yaşandı. Brezilyalı korsanlar, Spider-Man 3'ün geliştirme aşamasındaki bir sürümünü çalıştırmayı başardı.

SPIDER-MAN 3 OYNANIŞ GÖRÜNTÜSÜ SIZDIRILDI

Geçtiğimiz günlerde Insomniac Games'in büyük bir sızıntısı gerçekleşti ve Sony'nin üzerinde çalıştığı oyunların dosyaları internete yayıldı. Bu sızıntının ardından, Spider-Man 2'nin resmi olmayan PC portunu yapan modlama ekibi, Spider-Man 3'ün erken bir sürümünü PC'de çalıştırmayı başardı.

Insomniac Games, Spider-Man serisinin üçüncü oyununu henüz resmi olarak duyurmadı. Öte yandan sızıntıda Marvel's Wolverine oyununun da tamamlanmamış bir geliştirme sürümü yer aldı, ki bu da oyunun gelecekte PC'de yayınlanabileceğine işaret ediyor. Ayrıca Marvel's Venom oyununun da sızıntılarda adı geçiyor.

Spider-Man serisi hem hikaye anlatımı hem de oyun mekaniği açısından büyük beğeni topladığından dolayı serinin üçüncü oyununa olan ilgi oldukça yüksek. Oyunun çıkış tarihi henüz netleşmemiş olsa da şunu kesin olarak biliyoruz: Spider-Man 3 sadece Sony'nin konsollarına çıkacak.