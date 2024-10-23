Mavi Vatan'ın yeni gücü: Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracı STM NETA özellikleri

23 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:20

STM Savunma Teknolojileri, Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız otonom sualtı aracı olan STM NETA 300'ü SAHA EXPO'da tanıttı. 300 metre derinliğe inebilen STM NETA, Mavi Vatan'da stratejik görevler üstlenmek üzere geliştirildi.

Yapay zeka rüyası ekonomik bir kabusa dönüşebilir: "Dot-com'dan daha büyük bir tehlike"

Yapay zeka rüyası ekonomik bir kabusa dönüşebilir: "Dot-com'dan daha büyük bir tehlike"

Türk savunma sanayiinin öncü firmalarından STM​ Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., denizlerdeki milli mühendislik gücünü yeni bir teknoloji ile devam ettirdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız otonom sualtı aracı STM NETA, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

Sualtı aracını tanıtan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, aracın teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Güleryüz, STM NETA 300 adlı sualtı platformunun oldukça kompakt bir yapıya sahip olduğunu belirtti ve "İki kişi tarafından rahat taşınabilecek şekilde yaklaşık 70 kilogram ağırlığında. Modüler bir yapısı var. Farklı görevler için programlanabilir vaziyette" dedi.

MAVİ VATAN​'DAKİ DERİNLİKLERİN KORUYUCUSU: STM NETA

STM NETA, Türkiye'nin Mavi Vatan'da derinliklerin koruyucusu olarak geliştirilen stratejik bir platform. STM, askeri gemi ve insansız otonom sistemler alanındaki mühendislik kabiliyetini birleştirdiği, İnsansız Otonom Sualtı (İOSA) Aracı Projesi STM NETA'nın ilk gösterimini, SAHA EXPO Fuarı'nda gerçekleştirdi.

STM NETA insansız otonom sualtı aracının tanıtımına Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve fuar ziyaretçileri katıldı. Özgür Güleryüz, birçok farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini, bunlar arasında "askeri denizcilik", "otonom sistemler" ve "taktik milli İHA sistemleri" olduğunu belirtti.

Mühendislik kabiliyetlerini birleştirecek bir ürün ortaya çıkardıklarını sözlerine ekleyen Güleryüz, "Mayın karşı tedbir harekatları olsun, istihbarat olsun, keşif veya arama kurtarma çalışmaları olsun birçok farklı alanda kullanılabilecek bir ürün. 24 saate kadar otonom görev icra edebilecek bir yapıda" diye konuştu.

STM NETA 300 ÖZELLİKLERİ