Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı 'YAKTU KİDA' ilk kez SAHA'da

Türkiye savunma sanayide denizdeki güçlü projelerini sergiliyor. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, yüksek sürati, düşük silüeti ve sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı YAKTU KİDA'yı SAHA 2026 Fuarı'nda ilk kez tanıttı.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 17:08

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

HABERİN ÖZETİ

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı 'YAKTU KİDA' ilk kez SAHA'da

STM, SAHA 2026 Fuarı'nda, Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücünü temsil eden yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) YAKTU'yu tanıttı.
YAKTU, 50 knot üzeri sürati, yüksek vuruş gücü ve otonom mimarisi ile öne çıkıyor.
Sistem, liman savunmasından açık deniz operasyonlarına kadar asimetrik harp sahasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere milli imkanlarla geliştirildi.
Genel Müdür Özgür Güleryüz, YAKTU'nun deniz harbine stratejik bir güç çarpanı olacağını belirtti.
5,8 metre boyunda ve 50 knot üzerindeki hızıyla dinamik hedeflere karşı hızlı angajman sağlıyor.
Yerli donanım ve milli yazılım mimarisiyle geliştirilen YAKTU, LOS ve SATCOM seçenekleriyle ağ destekli harekat kabiliyeti sunuyor.
YAKTU, sürü operasyon kabiliyeti ve kamikaze görev profiliyle dikkati çekiyor.
Türkiye'nin denizlerdeki milli mühendislik gücü STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, askeri deniz platformlarındaki tecrübesini otonom sistemlerdeki uzmanlığıyla birleştirerek geliştirdiği 'ın savunmasında yeni bir dönemi temsil eden yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) YAKTU'yu gün yüzüne çıkarttı.

50 knot üzerindeki sürati ve yüksek vuruş gücüyle dikkati çeken platform, liman savunmasından açık deniz operasyonlarına kadar asimetrik harp sahasının tüm kritik ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde milli imkanlarla geliştirildi.

"YAKTU'YU BUGÜN İLK KEZ SAHA 2026'DA SERGİLEMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 kapsamında düzenlenen lansmanda konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti:

"İnsansız sistemlerdeki mühendislik birikimimizi, deniz platformlarındaki köklü tecrübemizle birleştirerek geliştirdiğimiz YAKTU'yu bugün ilk kez SAHA 2026'da sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Bu platform, sadece yüksek süratli bir vurucu araç değil, sahip olduğu yapay zeka destekli otonom mimari ve sürü kabiliyeti ile deniz harbinde stratejik bir güç çarpanı olacak. Birden fazla KİDA'nın koordineli şekilde hareket ederek hedefi farklı açılardan baskı altına alabilen bu sistem, modern savunma hatlarını aşmak için maliyet-etkin ve yüksek isabetli bir çözüm sunacak. Mavi Vatan'ın güvenliği için otonom teknolojilerimizi su üstünde de en üst seviyeye taşımaya kararlıyız."

YÜKSEK SÜRAT VE NOKTASAL ANGAJMAN KABİLİYETİ

Stratejik su üstü hedeflerine yönelik hassas taarruz görevleri için optimize edilen STM YAKTU, 5,8 metre boyu ve kompakt tasarımı sayesinde tespit edilmesi zor bir yapıya sahip. 50 knot üzerindeki azami hızıyla dinamik hedeflere (hareketli deniz araçları) karşı hızlı angajman sağlayan sistem, 200 deniz milini aşan menziliyle geniş bir operasyonel yarıçapta görev icra edebiliyor.

Sistemin en dikkat çekici özelliği olan sürü zekası, üniteler arası anlık veri paylaşımıyla otonom görev dağılımı yapılmasını sağlıyor. Yerli donanım ve milli yazılım mimarisiyle geliştirilen YAKTU, görüş hattı (LOS) ve uydu haberleşmesi (SATCOM) seçenekleriyle ağ destekli harekat kabiliyetini her türlü harekat ortamında en üst seviyede tutuyor.

İsmini eski Türkçe'de "ışık" ve "aydınlık" anlamına gelen kelimeden alan ve köken olarak "yakmak" fiilinden türetilen YAKTU, deniz üzerindeki yüksek hızı ve gece-gündüz fark etmeksizin hedefine yönelen keskin kararlılığıyla Mavi Vatan'ın yeni aydınlığı olmaya hazırlanıyor.

TEK YÖNLÜ TAARRUZ GÖREV PROFİLİ

Sistem, sürü operasyon kabiliyeti, otonom görev icra yeteneği ve kamikaze (tek yönlü taarruz) görev profiliyle dikkati çekiyor. 50 knotun üzerindeki yüksek sürati sayesinde hızlı angajman imkanı sunan platform, 200 deniz miline ulaşan menziliyle geniş bir operasyon sahasında görev yapabiliyor.

Gündüz ve gece şartlarında faaliyet gösterebilen sistem, LOS ve uydu haberleşmesi desteğiyle ağ destekli operasyon kabiliyetine sahip bulunuyor. Farklı platformlardan veya kıyı konuşlu şekilde kullanılabilen araç, düşük silüetli ve kompakt tasarımı sayesinde tespit edilmesi zor bir yapı sunuyor.

Teknik özellikler açısından platform, 5,8 metre tam boya (LOA) ve 1,7 ton deplasmana sahip bulunuyor. Araç, 50 knotun üzerinde azami devamlı hıza ulaşabilirken 20 knot üzerindeki servis hızında görev icra edebiliyor. 20 knot süratte yaklaşık 200 deniz mili seyir siasına sahip platformda 1 dizel ana makine ve 1 waterjet (WJ) sistemi bulunuyor.

