'Mavi yaka' tarihe karışacak! Yapay zekanın yeni getirisi 'metal yaka'

07 May 2024 15:46 - Güncelleme : 07 May 2024 15:50

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri sızdı: Siri çok daha yetenekli oluyor

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri sızdı: Siri çok daha yetenekli oluyor

Alphan Manas, Yaşar Üniversitesi Lojistik Topluluğu ve İşletme Topluluğunun "Geleceğin Dili" etkinliğinde yapay zekanın iş hayatına etkileri üzerine çarpıcı tahminlerde bulundu. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte iş dünyasında köklü değişikliklerin yaşanacağını ve "metal yaka" kavramının hayatımıza gireceğini belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu verilerine dayanarak, Manas işsizlik oranlarının yükselmesi ve çalışma sistemlerinin evrileceğini öngörüyor. 2040'a gelindiğinde dünya genelinde işsizlik oranının yüzde 20'ye, Türkiye'de ise yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Manas, bu tahminlerini yapay zekanın ilerlemesi ve teknolojik gelişmelerin hız kazanmasına bağlıyor:

"Dünya Ekonomik Forumunda 2020 yılında açıklanan bilgilere göre, 2025 yılında sahip olunması gereken yetkinlikler arasında; analitik düşünme ve inovatif olma, aktif öğrenme, karmaşık problem çözme, teknoloji kullanımı, izleme ve kontrol yer alıyor. Ne yazık ki çok büyük bir işsizliğe doğru gidiyoruz."

"MAVİ YAKA DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

Manas, "Babam Prof. Dr. Oğuz Manas, 1984’te bir konferansta yapay zekayla ilgili bir seminer vermişti. Şimdi onları izliyoruz" dedi ve şunları ekledi:

"Ben de 2005’te insanların evden çalışacağını öngörmüştüm ve öyle de oldu. 2022'de yazılımcı ihtiyacı kalmayacağını söylemiştim. 'Mavi yakalı' diye bir şey kalmayacak. Yapay zekayla birlikte 'metal yaka' kavramı hayatımıza girecek."

Manas, Oracle ve Future Workplace tarafından yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak, çalışanların yapay zekaya olan güveninin arttığını ifade etti. Manas şöyle konuştu:

"ÇALIŞANLARIN YARISINDAN FAZLASI YAPAY ZEKAYA GÜVENİYOR"

"Oracle ve Future Workplace, 2019’da 10 ülkede 8 bin 370 çalışan, yönetici ve insan kaynakları lideri üzerinde yapay zeka üzerine bir araştırma yaptı. Buna göre, çalışanların yüzde 64'ü yapay zekaya yöneticilerinden daha fazla güveniyor. Çalışanların yüzde 82'si botların işleri yöneticilerinden daha iyi yapabileceğini düşünüyor. Teknoloji, uzaktan çalışma ve iş yeri kültüründeki gelişmeler, 2035 yılına kadar 1 milyar insanın; yani her 3 çalışandan birinin, dijital göçebe olarak yaşayabileceği ve çalışabileceği anlamına geliyor."

Manas, 2030 itibarıyla Avrupa'da büyük şehirlerde yaşayan işgücünün yüzde 27'sinin uzaktan çalışacağını veya büyük şehirlerden göçeceğini ve uzaktan çalışanların yüzde 50'sinin en az iki işte çalışacağını ve zamanlarını bölüştüreceğini açıkladı. Avrupa’daki 10 ülkenin, yerel ekonomileri canlandırmanın birincil yolu olarak önümüzdeki 10 yıl içinde uzaktan çalışanları çekmek için ekstra teşvikler sunacağını ifade etti.