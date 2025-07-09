Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Max dönemi resmen sona erdi: Warner Bros. dijital platformunun adını değiştirdi

Warner Bros. Discovery, dijital yayın platformunun adını yeniden "HBO Max" yaptı. 2023 yılında daha geniş kitlelere hitap etme amacıyla sadeleştirilerek “Max”e dönüştürülen isim, kullanıcılar arasında beklenen ilgiyi göremedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Max dönemi resmen sona erdi: Warner Bros. dijital platformunun adını değiştirdi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 16:51

Warner Bros. Discovery, yayın platformunda köklü bir değişikliğe daha imza attı. Variety'nin haberine göre, 9 Temmuz 2025 itibarıyla şirket, geçtiğimiz yıl "Max" olarak değiştirdiği dijital yayın platformunun adını yeniden "HBO Max" olarak güncelledi.

Kullanıcılar, bugünden itibaren mobil uygulamalarda ve web arayüzlerinde platformun yeni adını görmeye başladı.

Dünyanın en büyük dizi ve film kütüphanelerinden birine sahip olan , geçtiğimiz yıl "daha geniş bir içerik evrenine" işaret etmek amacıyla sadeleştirilmiş "Max" ismini benimsemişti. Ancak söz konusu değişikliğin, kullanıcılar nezdinde beklenen etkiyi oluşturmaması üzerine WBD, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, "HBO Max" markasına yeniden dönüleceğini duyurmuştu.

Max dönemi resmen sona erdi: Warner Bros. dijital platformunun adını değiştirdi

HBO MAX TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

HBO Max Standart paket, Full HD 1080p çözünürlük, aynı anda 2 cihazdan izleme, 30 indirme hakkı ve TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi canlı kanallar sunuyor. Paketin aylık fiyatı 229,90 TL, yıllık fiyatı ise 2 bin 299 TL olarak bulunuyor.

Daha yüksek kalite isteyenler için sunulan HBO Max Özel paketi, 4K UHD ve Dolby Atmos desteği, aynı anda 4 cihazdan izleme, 100 indirme ve canlı kanallara erişim sağlıyor. Özel paketin fiyatı aylık 299,90 TL, yıllık fiyatı ise 2 bin 999 TL olarak belirlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp'tan kullanıcıları sevindirecek yenilik: Grup sohbetleri daha düzenli olacak

Sıkça Sorulan Sorular

HBO Max Türkiye fiyatı ne kadar?
Standart paket aylık 229,90 TL, yıllık 2.299 TL. Özel paket ise aylık 299,90 TL, yıllık 2.999 TL olarak belirlendi.
ETİKETLER
#içerik üreticisi
#hbo max
#Warner Bros. Discovery
#Dijital Yayın
#Platform Değişikliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.