Max dönemi resmen sona erdi: Warner Bros. dijital platformunun adını değiştirdi

Warner Bros. Discovery, dijital yayın platformunun adını yeniden "HBO Max" yaptı. 2023 yılında daha geniş kitlelere hitap etme amacıyla sadeleştirilerek “Max”e dönüştürülen isim, kullanıcılar arasında beklenen ilgiyi göremedi.

Warner Bros. Discovery, yayın platformunda köklü bir değişikliğe daha imza attı. Variety'nin haberine göre, 9 Temmuz 2025 itibarıyla şirket, geçtiğimiz yıl "Max" olarak değiştirdiği dijital yayın platformunun adını yeniden "HBO Max" olarak güncelledi.

Kullanıcılar, bugünden itibaren mobil uygulamalarda ve web arayüzlerinde platformun yeni adını görmeye başladı.

Dünyanın en büyük dizi ve film kütüphanelerinden birine sahip olan HBO Max, geçtiğimiz yıl "daha geniş bir içerik evrenine" işaret etmek amacıyla sadeleştirilmiş "Max" ismini benimsemişti. Ancak söz konusu değişikliğin, kullanıcılar nezdinde beklenen etkiyi oluşturmaması üzerine WBD, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, "HBO Max" markasına yeniden dönüleceğini duyurmuştu.

HBO MAX TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

HBO Max Standart paket, Full HD 1080p çözünürlük, aynı anda 2 cihazdan izleme, 30 indirme hakkı ve TLC, DMAX, Eurosport, CNN International gibi canlı kanallar sunuyor. Paketin aylık fiyatı 229,90 TL, yıllık fiyatı ise 2 bin 299 TL olarak bulunuyor.

Daha yüksek kalite isteyenler için sunulan HBO Max Özel paketi, 4K UHD ve Dolby Atmos desteği, aynı anda 4 cihazdan izleme, 100 indirme ve canlı kanallara erişim sağlıyor. Özel paketin fiyatı aylık 299,90 TL, yıllık fiyatı ise 2 bin 999 TL olarak belirlendi.