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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mayıs ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

Mobil teknoloji dünyasında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Popüler performans testi platformu AnTuTu, Mayıs 2025'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı ve sonuçlar teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak cinsten. İşte detaylar.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 17:47

Popüler performans kıyaslama platformu AnTuTu, her ay olduğu gibi Mayıs 2025'in en güçlü Android telefon modellerini açıkladı. 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan testlerde amiral gemisi segmentindeki en iyi telefonlar belli oldu.

Listenin zirvesinde Red Magic 10S Pro+, tam 2 milyon 951 bin 251 puan alarak en güçlü telefon ünvanını kazandı. Hemen ardından 2 milyon 907 bin 396 puan alan X200 Ultra gelirken, üçüncü sıraya da 2 milyon 891 bin 558 puanla iQOO Neo10 Pro+ yerleşti.

MAYIS 2025 TARİHİNDE EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLAR

  • Red Magic 10S Pro+ – 2 milyon 951 bin 251
  • X200 Ultra – 2 milyon 907 bin 396
  • iQOO Neo10 Pro+ – 2 milyon 891 bin 558
  • OnePlus Ace 5 Pro+ – 2 milyon 886 bin 176
  • vivo X200s – 2 milyon 872 bin 437
  • OPPO Find X8 Ultra - 2 milyon 851 bin 22
  • iQOO 13 - 2 milyon 848 bin 388
  • Honor GT Pro - 2 milyon 845 bin 563
  • OPPO Find X8s+ - 2 milyon 817 bin 245
  • OnePlus Ace 5 Pro - 2 milyon 748 bin 418
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Sıkça Sorulan Sorular

AnTuTu puanı nedir ve ne işe yarar?
AnTuTu puanı, bir akıllı telefonun işlemci, grafik birimi, bellek ve kullanıcı deneyimi gibi çeşitli donanım bileşenlerinin performansını ölçen bir kıyaslama skorudur.
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#Teknoloji
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