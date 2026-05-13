Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Meğer Netflix herkesi izliyormuş

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:39
1
Meğer Netflix herkesi izliyormuş

ABD’nin en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, bu kez içerikleriyle değil, kullanıcı verileriyle ilgili ciddi suçlamalarla gündemde.

Texas Başsavcılığı tarafından açılan davada, şirketin kullanıcıları açık rızaları olmadan takip ettiği ve elde ettiği verileri ticari amaçlarla kullandığı iddia ediliyor. Üstelik savcılığa göre bu süreçte çocuklara ait veriler de sistemli şekilde toplandı.

2
Meğer Netflix herkesi izliyormuş

KULLANICILARIN HER HAREKETİ TAKİP EDİLMİŞ OLABİLİR

Dava dosyasına göre Netflix, kullanıcıların platform üzerindeki davranışlarını son derece ayrıntılı biçimde kaydediyor. Hangi içeriğe tıklandığı, bir fragmanın üzerinde ne kadar süre durulduğu, hangi dizinin yarıda bırakıldığı ve platformda geçirilen zaman gibi pek çok detay bu veriler arasında yer alıyor.

Texas Başsavcısı Ken Paxton, şirketin milyarlarca veri noktasını analiz ederek kullanıcıları ekranda daha uzun süre tutmaya çalıştığını savunuyor. Amaç ise oldukça net: Daha fazla izlenme süresi ve daha yüksek gelir.

REED HASTİNGS’İN AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Savcılık, Netflix’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Reed Hastings’in 2019 ve 2020 yıllarında yaptığı açıklamaları da dosyaya ekledi. Hastings o dönemde, Netflix’in kullanıcı verilerini satmadığını ve reklam odaklı teknoloji şirketlerinden farklı bir yaklaşım benimsediğini söylemişti. Ancak Texas yönetimine göre perde arkasında çok daha kapsamlı bir veri toplama sistemi çalışıyordu.

3
Meğer Netflix herkesi izliyormuş

REKLAMLI MODELLE BİRLİKTE TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Aslında kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi dijital platformlar için yeni bir durum değil. Ancak davanın dikkat çeken yönü, Netflix’in 2022’den itibaren bu verileri ticari veri brokerlarıyla paylaşmaya başladığı iddiası.

Savcılığa göre bu veriler, hedefli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanıldı ve milyarlarca dolarlık gelir yapılmasına katkı sağladı.

“BAĞIMLILIK YAPAN TASARIM” SUÇLAMASI

Dava dosyasında yalnızca veri toplama değil, platformun tasarımı da hedef alınıyor. Otomatik oynatma özelliği, kişiselleştirilmiş öneri algoritmaları ve sürekli veri toplayan sistemler, kullanıcıların özellikle de çocukların ekran başında daha fazla zaman geçirmesi için tasarlanmış mekanizmalar olarak gösteriliyor.

Texas yönetimi, çocuk profillerinde otomatik oynatmanın varsayılan olarak kapatılmasını da talep ediyor.

4
Meğer Netflix herkesi izliyormuş

TEXAS’IN TALEPLERİ NELER?

Başsavcılık, Netflix’in Texaslı kullanıcılardan topladığı verileri silmesini,  hedefli reklam amaçlı veri işlemeyi durdurmasını, çocuk profillerinde otomatik oynatmayı varsayılan olarak kapatmasını istiyor.

Savcılığa göre şirket, eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etti ve “yanıltıcı ve aldatıcı ticari uygulamalar” yürüttü.

NETFLİX SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Netflix ise iddiaları kabul etmiyor. Şirketin Reuters’a yapılan açıklamasında, davanın “yanlış ve çarpıtılmış bilgiler” üzerine kurulduğu belirtildi. Netflix, kullanıcı gizliliğini ciddiye aldığını ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde veri koruma kurallarına uyduğunu savundu.

5
Meğer Netflix herkesi izliyormuş

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Bu dava, teknoloji şirketlerinin kullanıcı davranışlarını etkileyen tasarım tercihleri nedeniyle daha sık yargı önüne çıktığı bir dönemde geldi.

Özellikle sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve öneri algoritmaları uzun süredir eleştiriliyor. Bu özelliklerin, kullanıcıları farkında olmadan platformlarda daha fazla vakit geçirmeye yönlendirdiği belirtiliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.