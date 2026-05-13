Meğer Netflix herkesi izliyormuş

KULLANICILARIN HER HAREKETİ TAKİP EDİLMİŞ OLABİLİR

Dava dosyasına göre Netflix, kullanıcıların platform üzerindeki davranışlarını son derece ayrıntılı biçimde kaydediyor. Hangi içeriğe tıklandığı, bir fragmanın üzerinde ne kadar süre durulduğu, hangi dizinin yarıda bırakıldığı ve platformda geçirilen zaman gibi pek çok detay bu veriler arasında yer alıyor.

Texas Başsavcısı Ken Paxton, şirketin milyarlarca veri noktasını analiz ederek kullanıcıları ekranda daha uzun süre tutmaya çalıştığını savunuyor. Amaç ise oldukça net: Daha fazla izlenme süresi ve daha yüksek gelir.

REED HASTİNGS’İN AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Savcılık, Netflix’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Reed Hastings’in 2019 ve 2020 yıllarında yaptığı açıklamaları da dosyaya ekledi. Hastings o dönemde, Netflix’in kullanıcı verilerini satmadığını ve reklam odaklı teknoloji şirketlerinden farklı bir yaklaşım benimsediğini söylemişti. Ancak Texas yönetimine göre perde arkasında çok daha kapsamlı bir veri toplama sistemi çalışıyordu.