Meizu 21 Note, güçlü özellikleriyle tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

17 May 2024 14:14 - Güncelleme : 17 May 2024 14:15

Bu yılın başlarında Çinli üretici Meizu, akıllı telefon pazarından çekildiğini ve tamamen yapay zeka (YZ) alanına odaklanacağını söylemişti, ancak bu durum Meizu 21 serisi telefonlarını piyasaya sürmesini engellemedi. En son tanıtılan model ise Meizu 21 Note oldu.

MEIZU 21 NOTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Meizu 21 Note, FHD+ çözünürlüğe sahip 6.78 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. 1-144Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık sunan bu OLED ekran, ultrasonik parmak izi okuyucusuna ve 16 Megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafa baktığımızda ise, bir adet 50 Megapiksel ana kamera (f/1.7 diyafram açıklığı, OIS - Optik Görüntü Sabitleyici, 1/56" sensör) ve 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Meizu 21 Note, üretken yapay zeka özelliği, çağrı taraması, gerçek zamanlı çeviri ve randevu alma gibi özellikler sunan Flyme AIOS ile çalışıyor. Meizu'nun yapay zekası ayrıca belge özetleri ve sesli notları metne çevirme gibi kullanışlı işlevleri de beraberinde getiriyor.

Polestar, Zeekr ve Lynk & Co gibi Geely filosundaki araçlarla sorunsuz bir şekilde eşleşen Flyme Link'i de destekleyen Meizu 21 Note, 65W kablolu şarj destekli 5.500 mAh batarya ile geliyor. Son olarak IP65 sertifikasıyla su ve toza dayanıklılık olduğunu da belirtelim.

MEIZU 21 NOTE FİYATI

Meizu 21 Note, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak. 16/256GB versiyonu 360 dolar fiyatla, 512GB depolama alanına sahip versiyonu ise 388 dolar fiyatla tüketicilere hitap edecek. Türkiye'ye resmi olarak gelmesi beklenmiyor.