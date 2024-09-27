Menzil sorununu hafifleten teknoloji: Dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryası tanıtıldı

27 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:24

General Motors'un Çin'deki ortak girişimi SAIC-GM ve pil üreticisi CATL, 10 dakikada tam şarj olabilen, lityum demir fosfat (LFP) kimyasına dayalı "6C ultra hızlı şarj" teknolojisine sahip bir batarya geliştirdi. Bu batarya, GM'nin Ultium platformunda kullanılacak ve elektrikli araçların menzil endişesini büyük ölçüde azaltacak.

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General Motors'un (GM) Çin'deki ortak girişimi SAIC-GM ve pil​ devi CATL, otomobil üreticilerinin daha rekabetçi olabilmek için şarj​ hızlarını artırma çabaları doğrultusunda bugüne kadarki en hızlı şarj edilebilen elektrikli araç​ (EV) bataryasını ortaklaşa piyasaya sürdü.

10 DAKİKADA TAM ŞARJ

Şirketler, lityum demir fosfat (LFP) kimyasına dayanan ve "6C ultra hızlı şarjı" destekleyen bir pil geliştirdi. SAIC-GM, bunun sektörde bir ilk olduğunu belirtti. 6C, teorik olarak pilin bir saatin altıda biri sürede (yani 10 dakikada) tamamen şarj edilebileceği anlamına geliyor.

SAIC-GM, 6C pilin beş dakikalık şarjla 200 kilometreden fazla menzil sağlayabileceğini ve bu sayede bataryalı elektrikli araç kullanıcıları için menzil endişesini büyük ölçüde hafiflettiğini söyledi.

BATARYA, GM'NİN ULTIUM PLATFORMUNDA KULLANILACAK

Şirketin açıklamasına göre, bu pil önümüzdeki yıldan itibaren, yaklaşık 900V yüksek voltajlı pil mimarisi Ultium üzerinde çalışmaya başlayacak. Ultium, GM'nin Mart 2020'de duyurduğu yeni nesil elektrikli araçlarının temelini oluşturuyor. Ayrıca pil, elektrokimyasal reaksiyonların verimliliğini artırmak, şarj verimliliğini iyileştirmek ve performans istikrarını sağlamak için çeşitli teknolojilerle donatılmış.

Dünyanın en hızlı şarj edilebilen elektrikli araç bataryası, bundan önce Geely'nin Golden Battery'si (5.5C) olarak bulunuyordu. Sadece 10,5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e ulaşım mümkündü. SAIC-GM ve CATL'nin geliştirdiği yeni batarya, bu rekoru egale etmiş vaziyette.