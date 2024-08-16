Merakla beklenen GTA oyunundan kötü haber! Süresiz olarak ertelendi

16 Ağustos 2024 14:03 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:05

Meta tarafından 2021 yılında duyurulan ve Rockstar Games iş birliğiyle geliştirilen Grand Theft Auto: San Andreas'ın sanal gerçeklik (VR) versiyonu süresiz olarak askıya alındı. İlk olarak Meta'nın Connect konferansında tanıtılan oyun, Meta Quest 2 platformu için geliştiriliyordu.

SANAL GERÇEKLİKTE CJ OLMAK İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEMEK GEREKECEK

Meta Quest VR hesabı tarafından IGN ve bir YouTube videosunda yapılan yorumda, "GTA: San Andreas süresiz olarak beklemede, çünkü her iki taraf da diğer projelere odaklanıyor" denildi. Meta, Rockstar Games ile gelecekte yeniden iş birliği yapmayı umduklarını da belirtti.

2021'deki duyurunun ardından Meta ve Rockstar Games, GTA: San Andreas'ın VR versiyonu için herhangi bir ekran görüntüsü veya video paylaşmamıştı. Bu durum oyunun akıbeti hakkında soru işaretlerine yol açmıştı. Şimdi ise bu projeyi hiçbir zaman göremeyeceğimiz yönünde endişeler artmış durumda.

IGN'nin aktardığına göre, GTA San Andreas VR, Meta'nın bir oyuna VR remake sağladığı ilk oyun olmayacak; şirket daha önce Armature Studio ve Capcom ile birlikte çalışarak orijinal Resident Evil 4'ü Meta Quest başlıklarına getirmişti. Ayrıca GTA San Andreas VR, Rockstar Games'in 2017 yapımı HTC Vive oyunu L.A. Noire: The VR Case Files'ın ardından geliştirdiği ikinci VR proje olacak.