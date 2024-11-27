Mercedes, Apple Watch uygulamasını yayınladı: Milyonlarca arabaya müthiş özellikler geldi

27 Kasım 2024 17:41 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:41

Mercedes-Benz, 2019 ve sonrası model araç sahipleri için Apple Watch uyumlu bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama, araç kilitlerini ve pencerelerini kontrol etme, park yerini bulma ve yakıt/batarya durumunu görüntüleme gibi özellikler sunuyor.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz​, araç sahiplerini sevindirecek bir yenilik yaptı. Şirket, Apple Watch​ kullanıcıları için özel olarak geliştirdiği yeni bir uygulamayı duyurdu. 2019 model ve üzeri Mercedes-Benz araç sahipleri, bu uygulama​ sayesinde araçlarını uzaktan kontrol edebilecek ve birçok önemli bilgiye kolaylıkla ulaşabilecek.

NELER KONTROL EDİLEBİLİYOR?

Mercedes-Benz’in yeni Apple Watch uygulaması, kullanıcılarına araçla etkileşim kurma imkanı tanıyor. Uygulama, kilitlerin ve pencerelerin durumunu kontrol etme, aracın nerede park edildiğini öğrenme gibi özellikler sunuyor. Bununla da kalmayıp, kullanıcılar park edilen araca ulaşmak için navigasyon hizmetinden de faydalanabiliyor.

Akıllı saat üzerinden araç bilgilerini kontrol etmek de mümkün. Kullanıcılar, aracın yakıt veya batarya doluluk oranını ve buna bağlı olarak tahmini menzili görüntüleyebiliyor. Bilhassa uzun yolculuk planlayan ya da batarya durumunu yakından takip etmek isteyenler için bu özellik büyük kolaylık sağlıyor.

WATCHOS 9 SAATLERLE UYUMLU

Mercedes-Benz'in Apple Watch uygulaması, watchOS 9 veya daha yeni bir işletim sistemine sahip akıllı saatlerle uyumlu. Ancak uygulamanın kullanılabilmesi için iPhone'a da ihtiyaç duyulduğunu belirtmekte fayda var. Yani Android işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız, Apple Watch'a sahip olsanız bile yeni uygulamadan yararlanamayacaksınız.