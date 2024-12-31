Mercedes destekliydi: 2025 hedefleri rüya oldu! Alman hava taksi şirketinden iflas başvurusu

31 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:43

Almanya merkezli hava taksi girişimi Volocopter, yeni fon bulamadığı için iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu ancak iflas sürecinde operasyonlarını sürdürmeyi planladığını açıkladı. Şirket, Mercedes-Benz ve Honeywell gibi dev firmalar tarafından destekleniyordu.

Almanya merkezli hava taksi girişimi Volocopter GmbH, pazartesi günü yaptığı bir açıklama ile yeni fonlar sağlayamadığı için düzenli operasyonlarını sürdüremeyeceğini belirterek iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Mercedes-Benz ve Honeywell gibi devlerin desteklediği şirket, iflas süreci boyunca faaliyetlerini sürdürmeyi planladığını belirtti.

Şirket, yaptığı açıklamada, "Son dönemde yoğun bir şekilde fon bulma çabalarımıza rağmen, iflas süreci dışında düzenli operasyonları sürdürmek için uygun bir çözüm bulmak mümkün olmamıştı" ifadelerine yer verdi.

VOLOCOPTER CEO'SU: RAKİPLERİMİZİN ÖNÜNDEYİZ

Volocopter CEO'su Dirk Hoke, "Teknoloji, uçuş testleri ve sertifikasyon konularında rakiplerimizin önündeyiz. İç reorganizasyon sürecimizi tamamlarken yatırım için cazip bir şirket olmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) sektörünün önemli oyuncularından biri olan Volocopter, 2025 yılında şehir içi hava taşımacılığında kullanılacak VoloCity aracıyla pazara giriş yapmayı hedefliyordu. Ancak sektör genelindeki finansal zorluklar, Volocopter'in planlarını sekteye uğrattı.

Elektrikli hava taksi sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin çoğu, yüksek sermaye gereksinimleri nedeniyle sürekli yeni yatırım arayışında. Bu durum, sektördeki finansal baskının artmasına ve birçok şirketin zorluklarla karşılaşmasına neden oldu. Kasım ayında, Volocopter'in rakibi Lilium da benzer şekilde finansal sorunlarını çözemediğini açıklayarak iflas başvurusunda bulunacağını duyurmuştu.