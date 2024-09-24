Mercedes, otonom sürüşte yeni bir dönem başlatıyor: İlk olacak!

24 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:27

Mercedes-Benz, araçlarında otonom sürüş özelliğini 60 kilometre/saat hızla sınırlıyor. Şirket bu sınırı artırarak, saate 95 kilometre hıza kadar otonom sürüş deneyimini sunmayı planlıyor. Yeni sistemin ne zaman devreye alınacağı ve fiyatı da belli oldu.

Mercedes-Benz, yeni "Drive Pilot" sistemiyle araçlarda otonom sürüş deneyimini bir adım öteye taşıyor. Şirket, otonom sürüş özelliğine sahip olan otomobilleri için, saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki aracı takip edebileceği bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Fakat bu yenilik sadece "belirli koşullar altında" çalışacak.

Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seviye 3" otonom sürüş teknolojisi olan "Drive Pilot" sistemini Almanya'nın otoyollarında daha yüksek hızlarda çalıştırmak istediğini belirtti. Bu yeniliği hayata geçirmeden evvel Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) tarafından onaylanması gerekiyor. 2024'ün sonunda onayı almayı bekleyen Mercedes, 2025'te satışları başlatmayı hedefliyor.

BİR SONRAKİ HEDEF: SAATTE 130 KİLOMETRE HIZ

Mercedes-Benz, otonom sürüş özelliğini 90 kilometre hıza çıkarmakla kalmayacak. Şirket, ileride 130 kilometreye kadar daha da yüksek hızlara ulaşabilmek için çalışıyor.

DRIVE PILOT SİSTEMİNDE FİYAT AYNI KALACAK

Öte yandan fiyat artışı da yapılmayacak. Halihazırda Drive Pilot özelliğine sahip olan araçlar, yeni güncellemeye ücretsiz olarak kavuşurken diğer kullanıcılar da KDV dahil 5 bin 950 avrodan başlayan fiyatlarla sistemi satın alabilecek.

ŞU ANDA 60 KİLOMETRE/SAAT İLE SINIRLI

Mercedes-Benz, "Drive Pilot" özelliği kapsamında maksimum otonom sürüş hızını 60 kilometre/saat ile sınırlı tutuyor. KBA'dan izin çıkarsa, şirket Almanya'da daha yüksek hızlar için onay alarak 3. seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olacak. BMW'nin araçları da de saatte 60 kilometreye kadar hızda otonom sürüş özelliği sunan bir "sürücü asistanına" sahip.

OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMLERİ ARASINDA NE FARK VAR

Otonom sürüş sistemleri 0-5 arasında numaralandırılıyor. "Seviye 0"da araç tamamen insan kontrolünde olup, her türlü yönlendirmeyi ve kontrolü sürücü gerçekleştiriyor. "Seviye 1"de sürücü, sürüş esnasında bazı yardımcı sistemlere sahip olsa da hâlâ ana kontrolü elinde tutuyor. "Seviye 2"de araç, trafik sıkışıklığı ve şerit değiştirme gibi belirli koşullar altında kontrolü otomatik pilota devredebiliyor.

"Seviye 3"teyken belirli koşullar altında araç tam otonom sürüş moduna geçebiliyor, yani birçok sürüş işlevini kendi başına gerçekleştirebiliyor. Ancak hâlâ sürücü müdahalesi gerekebiliyor. "Seviye 4"te araç, yine sürücü müdahalesi koşuluyla belirli hava koşulları ve bölgelerde tam otonom hareket edebiliyor. Sürücü müdahalesinin gerekmediği "Seviye 5"te ise araç, her türlü yol ve hava koşulu altında kendi başına hareket edebiliyor.