'Mesaj taslağı' özelliği ile WhatsApp'ta yazdığınız mesajlar yarım kalmayacak

27 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:57

WhatsApp, yeni "mesaj taslağı" özelliğiyle kullanıcıların tamamlanmamış mesajlarını hatırlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu özellikle sohbetlerde yarım kalan mesajlar, ana ekrandaki taslak etiketiyle kolayca fark edilebilecek.

WhatsApp​, sohbet deneyimini geliştirmek için kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Android​ için geliştirilen 2.24.20.24 beta sürümünde tespit edilen söz konusu işlev, "mesaj taslağı" olarak adlandırılıyor ve özellikle yoğun hayat temposunda kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir yeniliği içeriyor.

MESAJ TASLAĞI ÖZELLİĞİ NEDİR?

Yeni mesaj taslağı özelliği, WhatsApp'ın kullanıcıların tamamlanmamış mesajlarını hatırlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şu an için yalnızca bazı beta test kullanıcılarına sunulan bu seçenek, mesaj yazma sürecini ve takip etmeyi oldukça kolaylaştıracak.

Özellik aktif olduğunda, her sohbette bir gösterge bulunacak ve bu gösterge, kullanıcının herhangi bir metin bırakıp bırakmadığını belirtecek. Böylece kullanıcılar başka işlerle meşgulken yazmaya başladıkları ama tamamlamadıkları bir mesajı unutma ihtimalini ortadan kaldırabilecek.

WhatsApp'ın yeni mesaj taslağı özelliği, tamamlanmamış bir mesajınız varsa bu durumu göstermek için ilgili sohbete bir "taslak" etiketi ekliyor. Bu etiket, yazıp göndermeyi unuttuğunuz mesajların bir kısmını da görüntüleyerek size hatırlatma yapıyor.

HER SOHBETİ AÇMAK GEREKMEYECEK

Özelliğin en dikkat çeken yanlarından biriyse, kullanıcıların eksik mesajları kontrol etmek için her sohbeti tek tek açma zorunluluğunu ortadan kaldırması. WhatsApp'ın ana sohbet ekranında görülecek olan taslak etiketi sayesinde, hangi sohbetin yarım kaldığını anında fark edebileceksiniz.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp kullanıcı​ geri bildirimlerine bağlı olarak özelliği geliştirmeye devam ediyor ve hatasız hale getirdikten sonra kararlı bir sürümle tüm kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Yeni güncellemelerin ne zaman geleceğini merak edenler, WhatsApp'ın Google Play Store'daki sayfasını düzenli olarak kontrol ederek sürümlerini güncel tutabilir.