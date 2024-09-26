Meta AI'a ünlülerin sesleri eklendi: Hollywood yıldızlarıyla konuşabileceksiniz

26 Eylül 2024 17:17 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:18

Meta, yeni güncellemesiyle yapay zeka sohbet botu Meta AI'a Hollywood yıldızlarının seslerini ekledi. Kullanıcılar artık Messenger, Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta Awkwafina, Judi Dench, John Cena, Keegan-Michael Key ve Kristen Bell gibi ünlülerin sesleriyle etkileşim kurabilecek.

Hayranı olduğunuz bir Hollywood​ yıldızı var ve onunla sohbet etmek mi istiyorsunuz? Bunu yapmak için artık binlerce kilometre uzağa gitmenize gerek yok. Meta'nın yapay zeka​ sohbet robotu Meta AI için yayınladığı son güncelleme, bu hayalinizi gerçeğe dönüştürebilir.

META AI, ÜNLÜLERİN SESLERİNİ TAKLİT EDEBİLECEK

Teknoloji devi, Meta AI'ın yeni özelliklerini açıkladığı "Meta Connect" etkinliğinde, yapay zeka sohbet botuna ses verecek Hollywood yıldızlarını açıkladı. Kullanıcılar, aralarında bazıları hemen tanınacak kadar ünlü olan beş farklı ses arasından seçim yapabilecek. Şirket yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıl boyunca, size işleri halletmenize, öğrenmenize, oluşturmanıza ve sizin için önemli olan şeyler ve insanlarla bağlantı kurmanıza yardımcı olan yapay zeka deneyimlerini tanıttık. O zamandan beri güvenlik ve sorumluluğu ön planda tutarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Meta'nın yapay zeka sohbet botu​ Messenger, Instagram, WhatsApp, Facebook ve Ray-Ban Meta gözlüklerinde kullanabiliyor. Yapay zeka sohbet botuna, şirketin "daha eğlenceli, kullanışlı ve yetenekli" olduğunu iddia ettiği bir dizi "multimodal özellik" eklendi.

Artık Messenger, Facebook, WhatsApp ve Instagram DM'de Meta AI ile sesinizi kullanarak konuşabilir ve size sesli olarak cevap vermesini sağlayabilirsiniz. Meta, "Sorularınıza cevaplar alın, merak ettiğiniz bir şeyi Meta AI'ın açıklamasına izin verin ya da modunuzu yükseltmek için bir fıkra dinleyin" dedi.

HANGİ İSİMLER VAR?

Kullanıcılar Awkwafina, Dame Judi Dench, John Cena, Keegan-Michael Key ve Kristen Bell gibi isimlerin seslerini seçebilecek. Şu anda, her ay 400 milyondan fazla kişi Meta AI'ı kullanırken, 185 milyon kişi Meta ürünleri genelinde her hafta bu deneyimden faydalanıyor. Meta'ya göre, Meta AI yıl sonuna kadar dünyadaki en çok kullanılan yapay zeka asistanı olma yolunda ilerliyor.