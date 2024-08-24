Meta, Apple Vision Pro rakibi VR gözlük üretme planını değiştirdi

24 Ağustos 2024 09:10 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 09:12

Meta, Apple Vision Pro ile rekabet edecek bir VR (Sanal Gerçeklik) gözlük geliştirme planlarını iptal etti. Şirket La Jolla kod adı verilen bu başlığın üretiminden maliyet sorunları nedeniyle vazgeçti. Bu adım, Meta'nın premium VR gözlük pazarına yönelik ilgisinin azaldığına işaret ediyor.

The Information'ın haberine göre, Meta geçtiğimiz kasım ayında La Jolla başlığının geliştirilmesine başlamıştı. Ancak geçen hafta çalışanlarına bu cihaz üzerinde çalışmayı durdurmalarını bildirdi.

META, VR GÖZLÜK ÜRETMEYİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Kararın arkasındaki en önemli nedenin, La Jolla'nın pahalı MicroOLED ekranlar kullanacak olması olduğu belirtiliyor. MicroOLED ekranların üretim maliyetleri, cihazın hedeflenen 1.000 doların altında bir fiyatla satışa sunulmasını giderek zorlaştırıyordu.

Görsel: Meta Quest Pro

Apple Vision Pro'nun 3.500 dolarlık fiyatıyla pazarda yeterli ilgiyi görememiş olmasının, Meta'nın benzer bir ürüne olan talep konusunda şüphelerini artırmış olacağı düşünülüyor. Ayrıca Meta'nın 1.499 dolarlık Quest Pro başlığının olumsuz eleştiriler alması ve kısa sürede ilgi kaybetmesi de bu kararda etkili olmuş olabilir.

META SÖZCÜSÜ, APPLE VISION PRO RAKİBİ HAKKINDA KONUŞTU

Meta CTO'su Andrew Bosworth, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman birçok prototip geliştiriyoruz. Ama hepsini üretime geçirmiyoruz” diyerek şirketin sürekli olarak projeler üzerinde çalıştığını ancak bazılarını üretim aşamasına geçirmeme kararı aldıklarını belirtti. Bosworth, bu tür kararların şirket içinde sıkça alındığını ve tek bir projeye odaklanmanın yanlış olacağını vurguladı.

Görsel: Apple Vision Pro

YENİ QUEST VR GÖZLÜKLER YOLDA

Buna rağmen, Meta'nın VR ve karma gerçeklik alanındaki projelerine tamamen son vermediği biliniyor. The Verge'in haberine göre, şirketin bu yıl içinde Ventura kod adı verilen daha uygun fiyatlı bir Quest modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ayrıca Meta'nın önümüzdeki ay düzenleyeceği Meta Connect etkinliğinde yeni AR gözlüklerini tanıtacağı da gelen haberler arasında. 2026 yılında ise Quest 4'ün standart ve premium versiyonlarının piyasaya sürülmesi planlanıyor.