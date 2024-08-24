Meta, Apple Vision Pro rakibi VR gözlük üretme planını değiştirdi
Meta, Apple Vision Pro gözlüğe rakip olacak yüksek kaliteli bir VR gözlük projesini uzun süredir geliştiriyordu. Ancak gelen bilgilere göre şirket bu projeye devam etmeyecek. Bunun yerine sanal gerçeklik cihazlarını sevenler için yeni ürünler geliyor. İşte detaylar.
Meta, Apple Vision Pro ile rekabet edecek bir VR (Sanal Gerçeklik) gözlük geliştirme planlarını iptal etti. Şirket La Jolla kod adı verilen bu başlığın üretiminden maliyet sorunları nedeniyle vazgeçti. Bu adım, Meta'nın premium VR gözlük pazarına yönelik ilgisinin azaldığına işaret ediyor.
The Information'ın haberine göre, Meta geçtiğimiz kasım ayında La Jolla başlığının geliştirilmesine başlamıştı. Ancak geçen hafta çalışanlarına bu cihaz üzerinde çalışmayı durdurmalarını bildirdi.
META, VR GÖZLÜK ÜRETMEYİ NEDEN İPTAL ETTİ?
Kararın arkasındaki en önemli nedenin, La Jolla'nın pahalı MicroOLED ekranlar kullanacak olması olduğu belirtiliyor. MicroOLED ekranların üretim maliyetleri, cihazın hedeflenen 1.000 doların altında bir fiyatla satışa sunulmasını giderek zorlaştırıyordu.
Apple Vision Pro'nun 3.500 dolarlık fiyatıyla pazarda yeterli ilgiyi görememiş olmasının, Meta'nın benzer bir ürüne olan talep konusunda şüphelerini artırmış olacağı düşünülüyor. Ayrıca Meta'nın 1.499 dolarlık Quest Pro başlığının olumsuz eleştiriler alması ve kısa sürede ilgi kaybetmesi de bu kararda etkili olmuş olabilir.
META SÖZCÜSÜ, APPLE VISION PRO RAKİBİ HAKKINDA KONUŞTU
Meta CTO'su Andrew Bosworth, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Her zaman birçok prototip geliştiriyoruz. Ama hepsini üretime geçirmiyoruz” diyerek şirketin sürekli olarak projeler üzerinde çalıştığını ancak bazılarını üretim aşamasına geçirmeme kararı aldıklarını belirtti. Bosworth, bu tür kararların şirket içinde sıkça alındığını ve tek bir projeye odaklanmanın yanlış olacağını vurguladı.
YENİ QUEST VR GÖZLÜKLER YOLDA
Buna rağmen, Meta'nın VR ve karma gerçeklik alanındaki projelerine tamamen son vermediği biliniyor. The Verge'in haberine göre, şirketin bu yıl içinde Ventura kod adı verilen daha uygun fiyatlı bir Quest modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.
Ayrıca Meta'nın önümüzdeki ay düzenleyeceği Meta Connect etkinliğinde yeni AR gözlüklerini tanıtacağı da gelen haberler arasında. 2026 yılında ise Quest 4'ün standart ve premium versiyonlarının piyasaya sürülmesi planlanıyor.