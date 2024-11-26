Meta, bahar temizliğine çıktı: 2 milyon Instagram, Facebook ve WhatsApp hesabı kaldırıldı

26 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:20

Meta, dünya çapında kullanıcıları dolandırmayı hedefleyen suç örgütleriyle mücadele kapsamında bu yıl Myanmar, Laos, Kamboçya, BAE ve Filipinler'de 2 milyondan fazla hesabı kapattı. Şirket, özellikle "domuz kesimi" olarak bilinen ve kurbanları çevrim içi ilişkilerle kandırarak kripto para dolandırıcılığına yönlendiren yöntemlere karşı kapsamlı adımlar attı.

Meta​, organize dolandırıcılık​ operasyonlarına karşı mücadelesini artırarak bu yıl yalnızca Myanmar​, Laos, Kamboçya​, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler'de dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı iki milyon WhatsApp, Instagram ve Facebook hesabını kaldırdı.

Şirket, dünya çapında kullanıcılarını dolandırmayı hedefleyen ve genellikle kısa mesajlar, sosyal medya uygulamaları, arkadaşlık platformları ve kripto borsaları yoluyla işleyen ve "domuz kesimi" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemi ve diğer kötü niyetli uygulamalarla mücadele kapsamında bu adımı attı.

Meta, yaptığı ayrıntılı bir açıklamada sınır ötesi suç örgütlerini ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı yaklaşımını ortaya koydu. Bu yaklaşımlar, savunmasız iş arayanları sömüren zorla çalıştırma dolandırıcılık merkezlerini de içeriyor. Bu operasyonların, ABD Barış Enstitüsü'ne göre, dünya çapında yıllık 64 milyar dolarlık dolandırıcılık faaliyetinden sorumlu olduğu belirtiliyor.

DOMUZ KESİMİ DOLANDIRICILIĞI (PİG BUTCHERİNG) NEDİR?

En kötü şöhretli dolandırıcılıklardan biri olan "domuz kesimi", suçluların kurbanları genellikle kripto para biriminde hileli yatırımlara zorlamadan önce onlarla çevrim içi olarak kişisel ilişkiler kurduğu biri yöntemdir. Mağdurların başlangıçta güven inşa etmek için küçük miktarlarda para çekmelerine izin verilir, ancak dolandırıcılar paralarıyla birlikte ortadan kaybolduğunda nihayetinde beş parasız kalırlar.

Pandemi sırasında, Güneydoğu Asya'da organize suç grupları tarafından yönetilen dolandırıcılık merkezleri gelişti ve küresel dolandırıcılık için önemli merkezler haline geldi. Bu merkezler genellikle iş panoları ve forumlardaki yanıltıcı ilanlar aracılığıyla şüphelenmeyen iş arayanları işe alıyor ve onları fiziksel zarar verme tehdidi altında dolandırıcı olarak çalışmaya zorluyor.

Meta'nın araştırmaları, bu operasyonların son derece senaryolu olduğunu ve kumar, kimliğe bürünme dolandırıcılığı ve sahte yatırım platformları da dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerini içerdiğini ortaya koyuyor. Dolandırıcılar, kişiselleştirilmiş manipülasyona odaklanmadan önce potansiyel kurbanlara ulaşmak için otomatik mesajlar kullanarak internette geniş bir ağ oluşturuyor.