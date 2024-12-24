Meta ekranlı Ray-Ban akıllı gözlük geliştiriyor: Çıkış tarihi belli oldu

24 Aralık 2024 15:23 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 15:24

Meta, yeni nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerine ekran eklemeyi planlıyor. Bu sayede gözlükte sanal asistan bildirimlerini ve basit metin içeriklerini görebileceksiniz. Akıllı gözlüğün çıkış tarihi de belli oldu.

Teknoloji devi Meta​, 2025​ yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerinde ekran​ kullanmayı hedefliyor. Şirket bu yenilikle birlikte rakiplerinden geri kalmamayı amaçlarken, yeni modelde yer alacak ekranın, gözlükte bulunan sanal asistandan gelen bildirimleri ve yanıtları göstermesi bekleniyor.

RAY-BAN AKILLI GÖZLÜKLERE EKRAN DESTEĞİ GELİYOR

Şu anda piyasada bulunan Ray-Ban Meta akıllı gözlükler, herhangi bir görsel içerik göstermiyor. Kullanıcılar, sadece dijital asistandan gelen yanıtları duyabiliyor ve bağlı telefonlarındaki içeriklere erişim sağlayabiliyor. Ancak ekranın eklenmesiyle, gözlükler hem daha işlevsel hale gelecek hem de kullanıcılara anlık bildirimleri görme imkanı sunacak.

Meta'nın yeni gözlüklerinde, daha önce tanıtılan ancak maliyeti yüksek olan "Orion" gözlüklerinde kullanılan gelişmiş ekran teknolojisinden daha sade bir ekran formu tercih edeceği belirtiliyor. Şirket bu stratejiyle maliyetleri düşürecek ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek.

Öte yandan 2025 yılı, akıllı gözlükler için rekabetin yoğun olduğu bir yıl olacak. Google'ın, Android XR işletim sistemiyle çalışan artırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurması bekleniyor. Meta bu rekabet ortamında güçlü bir pozisyon elde edebilmek için ekranlı Ray-Ban akıllı gözlüklerini piyasaya sürecek.

Financial Times'ın haberine göre, gözlüğün ekranı yalnızca metin gibi basit şeyleri gösterecek. Teorik olarak, ekran navigasyon talimatlarını, telefonunuzdan/akıllı saatinizden gelen bildirimleri ve daha fazlasını da gösterebilir. Ancak video yayınları ve hatta yüksek kaliteli görüntüler muhtemelen desteklenmeyecek.