Meta, en büyük ve gelişmiş yapay zeka modelini tanıttı: Llama 3.1 405B

24 Temmuz 2024 15:53 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:54

Nisan ayında Meta, yapay zeka endüstrisi için bir ilk olma özelliği taşıyan ve OpenAI gibi şirketlerin en iyi özel modelleriyle eşleşen performansa sahip açık kaynaklı bir model üzerinde çalıştığını duyurmuştu. İşte o model nihayet tanıtıldı.

The Verge'nin aktardığına göre Meta, şirketin GPT-4o ve Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet'ini çeşitli kıyaslamalarda geride bıraktığını iddia ettiği, şimdiye kadarki en büyük açık kaynaklı yapay zeka modeli olan Llama 3.1'i piyasaya sürdü.

Ayrıca Llama tabanlı Meta AI asistanını daha fazla ülkede ve dilde kullanılabilir hale getirirken, birinin özel benzerliğine göre görüntüler oluşturabilen bir özellik de ekledi.

MARK ZUCKERBERG: META AI, CHATGPT'Yİ GEÇECEK

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta AI'ın bu yılın sonuna kadar ChatGPT'yi geride bırakarak en yaygın kullanılan asistan olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Llama 3.1, birkaç ay önce çıkan daha küçük Llama 3 modellerinden önemli ölçüde daha karmaşık. En büyük versiyon 405 milyar parametreye sahip ve Nvidia'nın ultra pahalı H100 GPU'ları kullanılarak eğitildi. Meta, Llama 3.1'i geliştirmenin maliyetini açıklamadı, ancak yalnızca Nvidia çiplerinin maliyetine dayanarak, yüz milyonlarca dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

LLAMA 3.1 405B VS. DİĞER MODELLER

Meta'nın şirket blogunda yayınlanan bir açıklamada Zuckerberg, Linux'un çoğu telefona, sunucuya ve bilgisayara güç veren açık kaynaklı işletim sistemi haline gelmesine benzer şekilde, açık kaynaklı yapay zeka modellerinin tescilli modelleri geride bırakacağını ve şimdiden daha hızlı geliştiğini savunuyor.

LLAMA 3.1, GPT-4O'DAN DAHA UCUZ

Llama 3.1'in dünyaya yayılmasına yardımcı olmak amacıyla Meta, geliştiricilerin kendi sürümlerini dağıtmalarına yardımcı olmak için Microsoft, Amazon, Google, Nvidia ve Databricks dahil olmak üzere birçok şirketle çalışıyor.

Meta, Llama 3.1'in üretimde çalıştırılmasının OpenAI'ın GPT-4o'sunun yaklaşık yarısına mal olduğunu iddia ediyor. Şirketlerin özel veriler üzerinde eğitebilmeleri ve kendi beğenilerine göre ayarlayabilmeleri için model ağırlıklarını yayınlıyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Meta, Llama 3.1'i eğitmek için kullandığı veriler hakkında fazla bir şey söylemedi. Yapay zeka şirketlerinde çalışanlar bu bilgileri ticari bir sır olduğu için açıklamadıklarını söylerken, bazı kişiler bunun kaçınılmaz telif hakkı davalarını geciktirmek için bir taktik olduğunu söylüyor.

Meta'nın üretken yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Ahmad Al-Dahle, Llama 3.1'in geliştiriciler arasında "daha küçük modeller için bir öğretmen olarak" popüler olacağını ve daha sonra "daha uygun maliyetli bir şekilde" kullanılacağını öngördüğünü söyledi.

META'NIN LLAMA ASİSTANI NEDİR?

Meta'nın kendi uygulaması olan Llama, ChatGPT gibi genel amaçlı bir sohbet robotu olarak konumlandırılan ve Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın hemen hemen her bölümünde bulunabilen yapay zeka asistanı.

Bu haftadan itibaren Llama 3.1'e ilk olarak WhatsApp ve ABD'deki Meta AI web sitesi üzerinden erişilebilecek ve bunu önümüzdeki haftalarda Instagram ve Facebook takip edecek. Ayrıca Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca ve İspanyolca dahil olmak üzere yeni dil seçenekleri eklendi.

Llama 3.1'in en gelişmiş 405 milyar parametre modelini Meta AI'da kullanmak ücretsiz olsa da, asistan belirli bir hafta içinde belirtilmemiş sayıda komutu aştıktan sonra sizi daha küçültülmüş 70 milyar parametreli modele geçirecek. Bu da 405 milyarlık modelin Meta'nın tam ölçekte çalışması için çok pahalı olduğunu gösteriyor.