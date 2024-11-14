Meta, Instagram ve WhatsApp'ı satın aldığı için yargılanacak: Savunması karara bağlandı

14 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:23

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), Meta şirketinin Instagram ve WhatsApp uygulamalarını satın alarak sosyal medya üzerindeki tekelini güçlendirdiği gerekçesiyle açtığı antitröst davasında yargıç, Meta'nın yargılanmasına karar verdi. Şirketin bu davadaki savunması ise karara bağlandı.

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Facebook'un ana şirketi Meta, Instagram ve WhatsApp'ı satın almasıyla ilgili olarak ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan antitröst davasında yargılanacak. ABD'de bir federal yargıç, Meta'nın sosyal medya devlerini bünyesine katmasının rekabet üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere açılan davada FTC'nin iddialarını kabul etti.

META, INSTAGRAM VE WHATSAPP'I SATIN ALDIĞI İÇİN YARGILANACAK

Federal Ticaret Komisyonu sözcüsü, söz konusu davanın Meta'nın pazardaki tekel gücünü kısıtlamak ve sosyal medya ekosistemindeki rekabeti yeniden sağlamak amacıyla önemli olduğunu belirtirken Meta yetkilileri de Instagram ve WhatsApp'ı satın almalarının kullanıcılar açısından iyi olduğunu savunmaya devam ediyor.

Federal yargıç, Meta'nın dava kapsamındaki iki argümanını karara bağladı: Facebook platformundaki bazı kısıtlamaların meşru ticari gerekçelere sahip olduğu yönündeki savunması kabul edildi. Instagram ve WhatsApp'ın satın alınmasının "tüketiciler için iyi olduğu ve kişisel sosyal ağ pazarına hakim olma çabası olmadığı" yönündeki argümansa reddedildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Meta ve FTC arasındaki davada yargıç, duruşma tarihinin bu ay içinde yapılacak görüşmelerde kararlaştırılacağını belirtti. Meta sözcüsü, delillerin savunmasının Instagram ve WhatsApp satın almalarının rekabet ve tüketiciler için faydalı olduğunu göstereceğinden emin olduklarını ifade etti.

Meta (o zamanki adıyla Facebook) 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara, 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldıktan sonra 2020 yılında Federal Ticaret Komisyonu, Meta'nın sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek suretiyle yasa dışı işlemlere imza attığı iddiasıyla dava açtı.

Komisyonun iddiasında Meta'nın Instagram ve WhatsApp için fazla ödeme yaptığı savunuldu. Öte yandan Meta da federal yargıca yaptığı başvuruyla davanın duruşma yapılmadan reddedilmesini talep etti ancak bu talep kabul edilmedi.