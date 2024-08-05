Meta, Instagram yasağı konusunda sessizliğini bozdu: "Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

05 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:29

Instagram'ın açılması için yapması gereken 2 şey var! Teknoloji influencer'ı Hakkı Alkan tek tek sıraladı

Instagram'ın açılması için yapması gereken 2 şey var! Teknoloji influencer'ı Hakkı Alkan tek tek sıraladı

Meta, Türkiye'de erişimin engeli 4'üncü gününde de devam eden Instagram platformu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz saatlerde Meta ekibi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ise olumlu geçtiği öğrenildi.

META İLE TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞMESİ SONLANDI: PEKİ INSTAGRAM AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Instagram yetkilileri ile bugün saat 13.15'te çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Konuya ilişkin Bakan Uraloğlu, Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Instagram yetkilileri arasından gerçekleşen görüşmenin sona erdiği öğrenildi. Instagram ile BTK arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği aktarıldı.

META SÖZCÜSÜ: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla alakalı olarak Meta sessizliğini bozdu. Meta'nın sözcüsü, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum bırakılırken işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Açıklamada Türk yetkililer ile yapılan müzakerelere değinilmedi.