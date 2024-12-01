Meta 'kendi internetini' yapıyor: Dev planın detayları deşifre oldu

01 Aralık 2024 17:10 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:16

Meta, internet kullanımını artırmak ve altyapısını güçlendirmek için dünya çapında 40 bin kilometrelik, 10 milyar doları aşabilecek bir maliyetle yeni bir fiber optik denizaltı kablosu inşa etmeyi planlıyor. İşte detaylar.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta​, dünya genelinde internet kullanımının en büyük ikinci itici gücü. Sahip olduğu şirketler ve milyarlarca kullanıcısıyla beraber tüm sabit internet trafiğinin yüzde 10'unu ve mobil trafiğin yüzde 22'sini oluşturuyor. Bununla birlikte teknoloji devinin yapay zekaya yaptığı yatırımlar bu kullanımı daha da artırıyor ve artırmaya devam edecek.

Meta, güvenilir bir internet altyapısına sahip olduğundan emin olmak amacıyla kendi fiber optik kablolarını döşemek için harekete geçti.

40 BİN KİLOMETRELİK BİR PROJE OLACAK

TechCrunch, şirkete yakın kaynaklara dayanarak Meta'nın dünya çapında uzanan yeni, büyük bir fiber optik denizaltı​ kablosu inşa etmeyi planladığını doğruladı. Toplamda 10 milyar dolardan fazla yatırım​ gerektirebilecek 40 bin kilometrelik bir proje olacak. Meta'nın denizaltı kablosunun tek sahibi ve kullanıcısı olacak olması şirket için bir ilk ve dolayısıyla altyapı çalışmaları için bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Meta'nın planlarını ekim ayında ilk kez duyuran denizaltı kablo uzmanı ve Flag Telecom'un kurucusu olarak bu alanda öncü olan Sunil Tagare, TechCrunch'a yaptığı açıklamada planın 2 milyar dolarlık bir bütçeyle başlayacağını, ancak proje yıllara yayıldıkça bu rakamın 10 milyar doların üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi.

PROJE İLK AŞAMALARINDA

Meta'ya yakın kaynaklar projeyi doğruladı ancak henüz ilk aşamalarında olduğunu söyledi. Planların belirlendiği ancak fiziksel varlıkların belirlenmediği belirtilirken, bütçe hakkında da konuşmayı reddettiler.

Meta'nın 2025 yılının başlarında, planlanan güzergah, kapasite ve kablonun inşa edilmesinin ardındaki bazı gerekçeler de dahil olmak üzere kabloya ilişkin planları teyit edeceği zaman bu konuda kamuoyuna daha fazla konuşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan SubCom gibi altyapıyı inşa edebilecek sınırlı sayıda şirketin halihazırda Google gibi büyük müşterilere sahip olduğu ve hizmetlerini rezerve ettiği göz önüne alındığında, stratejinin izlenmesi halinde tam olarak faaliyete geçmesi yıllar alacak.