Meta kulaklık geliştiriyor: Büyük bir sorunu çözecek

14 May 2024 11:42 - Güncelleme : 14 May 2024 11:44

Meta, 2021 yılında kendisini "metaverse projelerine" odaklı bir şirket olarak konumlandırmış olsa da yapay zeka sektöründe da kendisini kanıtlamaya çalıştığı bir sır değil. Şirket bu amaçla yeni bir ürünü geliştiriyor.

The Information'un haberine göre "Camerabuds" olarak adlandırılan ürün, kullanıcıların çevresini algılayabilen ve gerçek zamanlı yapay zeka özelliklerini çalıştırabilen iki dışa bakan kamerasıyla öne çıkacak.

Cihaz hakkında bilinen detaylar sınırlı fakat söylendiği kadarıyla en dikkat çekici özelliği, anlık çeviri yapabilmesi olacak. Bu sayede dil bilmeyen kullanıcılarına çevresinde gördüğü nesneleri veya tabloları çevirebilecek.

TASARIMI NASIL OLACAK?

Kulaklığın tasarımının kulak içi mi yoksa kafa üstü şeklinde mi olacağına karar verilmemiş. Her iki yapının da ihtimaller arasında olduğunu aktaran The Information, Mark Zuckerberg'in birkaç örnek gördüğü ancak bunların hiçbirini beğenmediğini öne sürdü.

GPT-4o YAPAY ZEKA SEKTÖRÜNÜ KASIP KAVURDU

Öte yandan yapay zeka sektöründeki bir başka isim OpenAI, GPT-4o modeliyle birlikte ortalığı karıştırdı. Gerçek zamanlı çeviri yapabilen, farklı duygular arası anlık dönüşebilen, görüntü ve ses üzerinde mantık yürütebilen model, ChatGPT kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu.

OpenAI ekibi, GPT-4o'nun İtalyanca - İngilizce tercüme yapabildiği, bir masalı birden fazla duygu halinde anlatabildiği ve kullanıcının görüntüsünü yorumladığı demo videolarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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