Meta, tepki çeken bir karar aldı: Yapay zekayı sizin verilerinizle eğitecek

11 Haziran 2024 13:54 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 13:54

Sosyal platform devi Meta, yapay zeka modellerini kullanıcılarının sosyal medya paylaşımlarını kullanarak eğitmeye başlayacağını duyurdu.

Meta, 10 Haziran'da paylaştığı blog yazısında, "Avrupa'daki topluluklarımıza düzgün bir şekilde hizmet verebilmek için Meta'da yapay zekaya güç veren modellerin, Avrupa'da bunları kullanacak insanların farklı dillerini, coğrafyalarını ve kültürel referanslarını yansıtan ilgili bilgiler üzerinde eğitilmesi gerekiyor" dedi.

META, YAPAY ZEKAYI KULLANICI VERİLERİYLE EĞİTECEK

Meta, geçen hafta gizlilik politikasını güncelleyerek bireyler arasındaki sohbetler ve 18 yaşından küçüklerin hesaplarındaki içerikler hariç olmak üzere tüm kamuya açık kullanıcı verilerini alıp Llama ve Meta AI asistanı gibi yapay zeka teknolojilerini eğitmek için kullanacağını bildirmişti.

Şirket, yeni açıklamasında, AB'deki insanların Meta'nın ürün ve hizmetlerinde kamuya açık olarak paylaşmayı seçtikleri içeriği kullanarak yapay zeka özelliklerini güçlendiren büyük dil modellerini eğitmek istediğini yazdı.

Kullanıcı verilerinden yapay zeka eğitimi Avrupa'da kuşkusuz tartışmalı olacağından, Meta kendini iki şekilde korumaya çalıştı:

İlk olarak, "herkese açık içerik" derken Meta, 18 yaşın üzerindeki kullanıcılar tarafından sosyal medya platformlarında yayınlanan gönderileri, yorumları, fotoğrafları ve diğer içerikleri kastediyor. Özel mesajlar eğitim verilerine dahil edilmeyecek.

Meta ayrıca, yapay zeka eğitim kuralları 26 Haziran'da dünya çapında yürürlüğe girmeden önce reddetme şansı vermek için 22 Mayıs'tan bu yana Avrupalı kullanıcılara milyarlarca bildirim gönderdiğini söylüyor. Meta, herhangi bir kullanıcının soru sorulmaksızın reddedebileceğini ve gönderilerinin şimdi ya da hiçbir zaman YZ modellerini eğitmek için kullanılmayacağını belirtiyor.