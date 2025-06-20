Meta ve Oakley'den akıllı gözlükte güç birliği: Yeni Meta HSTN tanıtıldı

Meta, Ray-Ban ile sürdürdüğü akıllı gözlük ortaklığına yeni bir marka daha ekledi. Teknoloji devi, şimdi de spor ve yaşam tarzı ürünleriyle tanınan Oakley ile iş birliği yaparak yeni akıllı gözlük modelini tanıttı: Oakley Meta HSTN. Sınırlı sayıda üretilecek modelin fiyatı 499 dolar olarak belirlenirken, diğer varyantlar 399 dolardan satışa sunulacak.

META AI YAPAY ZEKA DESTEĞİNE DE SAHİP

Oakley Meta HSTN, Ray-Ban modellerinde olduğu gibi, çerçeveye entegre edilmiş ön kamera, hoparlör ve mikrofon sistemine sahip. Akıllı telefonlarla kolayca eşleşen gözlükler sayesinde kullanıcılar müzik ve podcast dinleyebiliyor, telefon görüşmeleri gerçekleştirebiliyor ve Meta AI desteğiyle sesli komutlar vererek sohbet edebiliyor.

Meta'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Meta AI, gözlüğün kamerası sayesinde çevreyi algılayarak anlık sorulara görsel verilerle desteklenmiş yanıtlar sunabiliyor.

Oakley modeli, IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösteriyor ve tam 8 saatlik kesintisiz kullanım süresi vadediyor. Yani Ray-Ban modellerine göre iki kat daha uzun bir kullanım imkanı sağlıyor.

Ayrıca Oakley'in akıllı gözlükleri video kaydı konusunda da önemli bir farka sahip: 1080p çözünürlük yerine 3K video çekim kapasitesine sahip olan modeller, yüksek kaliteli görüntü isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor.

Bununla birlikte de dileyen kullanıcılar ek ücret karşılığında numaralı cam seçeneğiyle gözlüklerini kişiselleştirebiliyor.

Oakley Meta HSTN ve diğer modeller, ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Avustralya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da satışa sunulacak. Meta'nın bu yeni hamlesi, akıllı giyilebilir teknolojiler alanındaki rekabeti bir adım daha ileri taşıyor.