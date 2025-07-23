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 | Ömer Faruk Dogan

Meta WhatsApp uygulamasını kullanımdan kaldırıyor: Yerine ne geleceği belli oldu

WhatsApp, bugüne dek yerel olarak çalışan Windows uygulamasını rafa kaldırarak yerine Edge WebView2 teknolojisiyle geliştirilen web tabanlı bir sürüm getiriyor. Peki bu değişiklik ne anlama geliyor?

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:04

, Windows kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe imza atıyor. The Verge sitesinin haberine göre şirket, 'ın yerel Windows uygulamasını rafa kaldırarak, bunun yerine web tabanlı bir sürümü masaüstüne taşıyor. Güncelleme ile birlikte uygulamanın hem görünümü hem de çalışma mantığı kökten değişecek.

Yeni sürüm, Microsoft'un Edge WebView2 teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş durumda. Bu da uygulamanın, doğrudan web sürümünün masaüstü versiyonu olarak çalıştığı anlamına geliyor. Böylece Meta, tek bir kod tabanı üzerinden hem web hem masaüstü kullanıcılarına hitap edebiliyor. Ancak bu kolaylığın bazı bedelleri var.

Meta WhatsApp uygulamasını kullanımdan kaldırıyor: Yerine ne geleceği belli oldu

DÜŞÜK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLİR

Yerel uygulaması performans, sistemle entegrasyon ve görsel uyum açısından oldukça başarılıydı. Yeni web tabanlı sürüm ise bu özelliklerin çoğundan feragat ediyor. Bildirim sistemi farklı çalışıyor, ayarlar menüsü sadeleştirilmiş ve genel kullanıcı arayüzü artık Windows 11'in doğal tasarım diline uymuyor.

Ayrıca web teknolojisine geçiş nedeniyle uygulamanın daha fazla RAM tüketmesi bekleniyor. Yeni web tabanlı WhatsApp Windows uygulaması şöyle görünecek:

Meta WhatsApp uygulamasını kullanımdan kaldırıyor: Yerine ne geleceği belli oldu

WHATSAPP'IN IPAD UYGULAMASI DA ÇIKTI

Bahsi geçen Windows değişikliğinin hemen öncesinde Meta, WhatsApp'ın beklenen iPad uygulamasını da kullanıma sundu. App Store'dan indirilebilen yerel uygulama, iPadOS yazılımına tam entegre şekilde çalışıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Eski WhatsApp Masaüstü uygulamasını kullanmaya devam edebilir miyim?
Meta, eski yerel Windows sürümünü aşamalı olarak devre dışı bırakıyor.
ETİKETLER
#whatsapp
#meta
#windows
#Web Uygulama
#Yerel Uygulama
#Edge Webview2
#Teknoloji
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