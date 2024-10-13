Meta, 'yapay zeka tehlikeli' eleştirilerine cevap verdi: "Tamamen saçmalık"

13 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:08

Meta’nın kıdemli araştırmacısı Yann LeCun, "Yapay Zeka'nın Babası" olarak anılan Yashuo Bengio'nun yapay zekanın varoluşsal tehdit oluşturabileceğine dair eleştirilere yanıt vererek, bu endişelerin abartılı olduğunu ve mevcut yapay zekanın bir tehdit oluşturmadığını savundu. LeCun, süper zeki yapay zeka korkusunu "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

"Yapay Zeka'nın Babası" olarak anılan 60 yaşındaki Kanadalı bir bilgisayar bilimci Yoshua Bengio’nun ‘belki de bizden daha güçlü canavarlar ortaya çıkarmaya doğru ilerliyoruz.’ açıklamasına Meta’dan Yann LeCun'dan tepki geldi. Yapay zeka​ (AI) öncüsü Yann LeCun, yapay zekanın gerçekten zeki olmanın eşiğinde olduğunu düşünmüyor.

YAPAY ZEKA İNSANLIK İÇİN TEHDİT OLUŞTURACAK MI?

New York Üniversitesi'nde profesör, Meta​'da kıdemli araştırmacı ve prestijli A.M. Turing Ödülü sahibi olan LeCun, bu konudaki şüpheciliğini daha önce de açıkça dile getirmişti. Örneğin, "Süper zeki yapay zekayı kontrol etmeye başlamadan önce, bir ev kedisinden daha zeki bir sistem tasarımının ipucuna sahip olmamız gerekiyor" şeklinde tweet atmıştı.

GÜNÜMÜZDEKİ DİL MODELLERİ, TEMEL YETENEKLERDEN YOKSUN

LeCun, Wall Street Journal ile yaptığı bir röportajda bu görüşlerini daha da ayrıntılandırdı. Yapay zekanın insanlık için tehdit oluşturacak kadar zeki hale gelip gelemeyeceği sorusuna yanıt verirken, "Affedersiniz ama bu tamamen saçmalık" ifadelerini kullandı.

LeCun, bugünkü büyük dil modellerinin bazı temel "kedi seviyesi" yeteneklerden yoksun olduğunu savundu. Bunlar arasında kalıcı hafıza, mantık yürütme, planlama ve fiziksel dünyayı anlama becerileri yer alıyor. Ona göre, büyük dil modelleri sadece "dili manipüle edebildiğinizi ama zeki olmadığınızı" gösteriyor ve bu modeller hiçbir zaman gerçek yapay genel zekaya (AGI) yol açmayacak.

LeCun, tam anlamıyla AGI'ya karşı olmadığını belirtiyor, ancak bunun için yeni yaklaşımların gerekli olduğunu vurguluyor. Meta’daki Temel AI Araştırma ekibinin gerçek dünya videolarını işleme üzerine yaptığı çalışmaları buna bir örnek olarak gösteriyor.