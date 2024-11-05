Meta, yeni yapay zeka yatırımı askıya aldı! Sebep: Arılar

05 Kasım 2024 17:50 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:51

Meta, yapay zeka veri merkezlerini nükleer enerjiyle çalıştırmayı planlıyordu. Ancak beklenmedik bir engelle karşılaştı. İnşaat alanında nadir bir arı türünün keşfedilmesi sebebiyle anlaşmanın askıya alındığı bildirildi.

Sosyal platform devi Meta'nın, yapay zeka veri merkezlerinde nükleer enerjiden yararlanma planını arılar bozdu. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Meta'nın nükleer enerjiyle çalışan bir yapay zeka veri merkezi kurmayı planladığı arazide nadir bir arı türü keşfedildi. Konuyla ilgili Meta CEO'su Mark Zuckerberg'den açıklama geldi.

MARK ZUCKERBERG, ÇALIŞANLARINI UYARDI

Mark Zuckerberg, bir toplantı sırasında çalışanlarına, nadir görülen arıların veri merkezini inşa etmek için mevcut bir nükleer enerji santraliyle yapılan anlaşmayı daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.

Financial Times'a konuşan yetkililer, arıların yanı sıra potansiyel anlaşmanın çevresel ve düzenleyici zorluklarla da karşı karşıya kalacağını söyledi. Teknoloji devi, yapay zeka gelişiminden kaynaklanan artan enerji talebini desteklemek için hala karbonsuz enerji anlaşmaları arıyor ve Zuckerberg, ABD'nin sınırlı nükleer seçeneklerinden memnun değil.

Zuckerberg'in çalışanlarına, Meta'nın rakipleri arasında nükleer enerjiyle çalışan yapay zekaya sahip ilk şirket olacağını ve anlaşma gerçekleşseydi veri merkezleri için en büyük nükleer santrale sahip olacağını söylediği de bildirildi. Ancak hem çevresel koruma önlemleri hem de arılar nedeniyle anlaşma şimdilik askıya alındı.