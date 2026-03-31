Meta’dan dev veri merkezi hamlesi: 7 doğal gaz santrali kurulacak

Teknoloji devi Meta, ABD’nin Louisiana eyaletinde yükselen dev veri merkezi için enerji tarafında da oldukça büyük bir adım attı. Şirket, tesisin ihtiyaç duyacağı elektriği karşılamak amacıyla enerji altyapısını doğrudan finanse etmeye karar verdi.

Gündeme yansıyan bilgilere göre Meta ile Entergy Louisiana arasında kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında yedi yeni doğal gaz santralinin kurulması planlanıyor. Bununla birlikte yaklaşık 240 mil uzunluğunda iletim hattı ve üç farklı noktada bataryalı enerji depolama sistemleri de projeye dahil edilecek.