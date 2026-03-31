Meta’dan dev veri merkezi hamlesi: 7 doğal gaz santrali kurulacak

Mart 31, 2026 11:18
1
Meta’dan dev veri merkezi hamlesi: 7 doğal gaz santrali kurulacak

Teknoloji devi Meta, ABD’nin Louisiana eyaletinde yükselen dev veri merkezi için enerji tarafında da oldukça büyük bir adım attı. Şirket, tesisin ihtiyaç duyacağı elektriği karşılamak amacıyla enerji altyapısını doğrudan finanse etmeye karar verdi.

Gündeme yansıyan bilgilere göre Meta ile Entergy Louisiana arasında kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında yedi yeni doğal gaz santralinin kurulması planlanıyor. Bununla birlikte yaklaşık 240 mil uzunluğunda iletim hattı ve üç farklı noktada bataryalı enerji depolama sistemleri de projeye dahil edilecek.

2
Meta’dan dev veri merkezi hamlesi: 7 doğal gaz santrali kurulacak

5.200 MEGAVATLIK ENERJİ KAPASİTESİ

Kurulması planlanan santrallerin toplam üretim kapasitesi 5.200 megavat seviyesine ulaşacak. İletim hatlarının ise 500 kilovolt kapasiteyle çalışacağı belirtiliyor.

Bu büyük enerji yatırımı, Meta’nın Louisiana’nın Richland Parish bölgesinde inşa ettiği veri merkezine güç sağlayacak. Yaklaşık 371.612 metrekarelik bir alan üzerine kurulan tesis, tamamlandığında şirketin bugüne kadar inşa ettiği en büyük veri merkezi olacak. İnşaat çalışmaları ise hâlâ devam ediyor.

3
Meta’dan dev veri merkezi hamlesi: 7 doğal gaz santrali kurulacak

YENİLENEBİLİR VE NÜKLEER ENERJİ DE GÜNDEMDE

Meta’nın planı yalnızca doğal gazla sınırlı değil. Şirket aynı zamanda 2.500 megavata kadar yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine finansal destek sağlayacağını da taahhüt etmiş durumda.

4
Meta’dan dev veri merkezi hamlesi: 7 doğal gaz santrali kurulacak

Bunun yanında gelecekte hayata geçirilmesi planlanan nükleer enerji projeleri için bir mutabakat anlaşmasının da imzalandığı ifade ediliyor. Yani şirket, uzun vadede farklı enerji kaynaklarını da devreye sokmayı hedefliyor.

5
Meta’dan dev veri merkezi hamlesi: 7 doğal gaz santrali kurulacak

ENERJİ MALİYETLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan büyük teknoloji şirketlerinin enerji yatırımları tartışmaları da beraberinde getiriyor. Meta’nın da dahil olduğu bazı teknoloji firmaları, veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu elektriğin yerel halkın faturalarına yük olmaması için üretimi kendilerinin karşılayacağı yönünde taahhütte bulunmuştu.

