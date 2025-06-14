Meta’dan yapay zekâ için jeotermal hamle

Yapay zekâya artan enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklarla karşılamak isteyen Meta, New Mexico’da XGS Energy ile 150 megavatlık yeni bir jeotermal enerji anlaşması yaptı.

Teknoloji dünyası, yapay zekâdaki gelişmelere ayak uydurmak için sadece yazılım değil, ciddi miktarda enerjiye de yatırım yapıyor. Bu yarışta öne çıkan şirketlerden Meta, New Mexico’da faaliyet gösteren jeotermal enerji girişimi XGS Energy ile 150 megavatlık yeni bir enerji anlaşmasına imza attı. Bu adım, şirketin hem sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hem de hızla büyüyen veri merkezleri ağına destek olacak nitelikte.

Meta’nın küresel enerji operasyonlarından sorumlu yöneticisi Urvi Parekh, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada “Yapay zekâdaki hızlı ilerleme, kesintisiz ve güvenilir enerji altyapısı gerektiriyor. Yeni nesil jeotermal teknolojiler bu noktada kritik bir rol oynayabilir,” dedi.

JEOTERMALDE YENİ DÖNEM: KURU KAYA MODELİ

Anlaşmanın odağındaki XGS Energy, klasik jeotermal santrallerin sınırlarını aşmayı hedefliyor. Geleneksel yöntemlerde doğal sıcak su kaynakları kullanılıyor ve bu da çoğu zaman coğrafi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Oysa XGS’in geliştirdiği sistem, kuru kaya formasyonlarından elektrik üretmeyi mümkün kılıyor.

Bu teknoloji, yerin derinliklerine çelik kaplı borular yerleştirilerek, içlerinden dolaşan suyun yer altı ısısıyla ısıtılıp tekrar yüzeye çıkarılmasına dayanıyor. Kapalı devre sistem sayesinde suyun kayalara sızması engelleniyor, bu da özellikle su kıtlığı yaşayan bölgeler için büyük bir avantaj. New Mexico gibi kurak bölgeler için bu sistemin önemi daha da artıyor.

META’NIN ENERJİ HAMLELERİ ART ARDA GELİYOR

Bu son anlaşma, Meta’nın yapay zekâ yatırımlarını temiz enerjiyle destekleme stratejisinin yalnızca bir parçası. Şirket, geçtiğimiz hafta 20 yıllık bir nükleer enerji anlaşması da açıklamıştı. Onun öncesinde ise Sage Geosystems ile benzer şekilde 150 megavatlık başka bir jeotermal iş birliği yapmıştı.