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 | Ömer Faruk Dogan

Meta'nın Çin için geliştirdiği gizli Facebook projesi ortaya çıktı

Sosyal medya devi Meta'nın Çin pazarına özel geliştirdiği, sansür odaklı Facebook platformunun detayları gün yüzüne çıktı. "Project Aldrin" kod adıyla yürütülen projenin, Çin hükümetinin sıkı sansür taleplerini yerine getirmek amacıyla tasarlandığı belirlendi.

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Meta'nın Çin için geliştirdiği gizli Facebook projesi ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 09:45

Meta'nın gizli projesine ilişkin sızdırılan belgelerde, şirketin Çin'deki katı internet politikalarına tam uyum sağlamak adına birçok tavizi kabul ettiği görülüyor. Washington Post'un ele geçirdiği iç yazışmalara göre, Meta'nın Çinli yetkililerle yürüttüğü görüşmelerde, platformun içeriklerinin devlet kontrolünde olması ve hükümetin istediği zaman müdahale edebilmesi şartları üzerinde anlaşıldı.

KULLANICI VERİLERİ ÇİN HÜKÜMETİYLE PAYLAŞILACAK

Projede yer alan sansür düzenlemeleri arasında muhalif hesapların hızlıca kapatılması, kullanıcı verilerinin Çin hükümetiyle paylaşılması ve platformun tamamıyla hükümetin belirlediği kurallara göre yönetilmesi bulunuyor. Belgelerde ayrıca, Çin hükümetinin doğrudan kontrolünde olacak bir baş editör atama şartının da kabul edildiği ifade ediliyor.

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in, Çin pazarına giriş için bu tür büyük tavizlere açık olduğu bilgisi teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak ABD ile Çin arasındaki diplomatik gerilimler ve ticaret savaşları nedeniyle projenin 2019 yılında askıya alındığı belirtiliyor.

BAŞKA ÜLKELERDE DE UYGULANABİLİR

Uzmanlar, Meta'nın Çin için geliştirdiği bu sansür mekanizmasının, sosyal medya platformlarının hükümet müdahalelerine karşı ne derece savunmasız olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca benzer sistemlerin başka ülkeler için de uygulanabileceği endişesi dile getiriliyor.

Meta tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, projenin belgelerinin ortaya çıkması dijital özgürlükler konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Projenin geleceğine dair belirsizlik devam ederken, Meta'nın küresel imajının bu gelişmeden olumsuz etkilenebileceği konuşuluyor.

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ETİKETLER
#çin
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#mark zuckerberg
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#Gizli Proje
#Kullanıcı Verileri
#Dijital Özgürlükler
#Hükümet Müdahalesi
#Teknoloji
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