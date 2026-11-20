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İstanbul
Meta’nın eylül ayında kullanıma sunduğu ve 10 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan yapay zeka ajanı Muse veri gizliliği endişeleriyle gündeme geldi. Şirket içi paylaşımları inceleyen Reuters’ın haberine göre Meta çalışanları, Muse’un farklı hesaplar arasındaki sohbetleri birbirine karıştırdığını ve özel kullanıcı verilerini ifşa ettiğini rapor etti.
Çalışanların aktardığına göre yapay zeka ajanı, bazı örneklerde kullanıcılara hiç oluşturmadıkları çocuk bakımı talepleri, istemedikleri kariyer tavsiyeleri ve vermedikleri ürün siparişleriyle ilgili mesajlar gösterdi. Bazı çalışanlar ise kendilerine ait olmayan banka hesabı bakiyelerinin sohbet ekranlarında göründüğünü belirtti.
Şirket içi yazışmalara yansıyan olaylardan biri, hava durumu bilgilerinin konuşulduğu bir sohbette yaşandı. Bir Meta çalışanı, Muse’un sohbet sırasında rastgele fazladan bir mesaj göndererek kendisine başkasının banka bakiye bilgilerini gösterdiğini paylaştı.
Gizlilik endişelerini artıran bir başka örnek ise Muse’u kişisel telefonunda kullanan bir çalışanın başına geldi. Yapay zeka ajanı, çalışana uçtan uca şifreli popüler mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden kız kardeşinden gelen bir mesaja cevap vermesi için hatırlatma gönderdi.