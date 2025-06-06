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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Meta'nın yeni akıllı gözlüğü çıtayı yükseltti: Göz, el ve kalp takibi bir arada

Meta artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve robotik araştırmalarında çığır açacak yeni gözlüğü Aria Gen 2'yi duyurdu. Göz kırpmadan kalp atışına, ışık algısından 3 boyutlu el takibine kadar birçok gelişmiş sensörle donatılan deneysel gözlük, insan-makine etkileşiminin sınırlarını yeniden tanımlıyor.

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Meta'nın yeni akıllı gözlüğü çıtayı yükseltti: Göz, el ve kalp takibi bir arada
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 09:42

Teknoloji devi Meta, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve robotik konularında araştırma yapılmasına olanak tanımak amacıyla geliştirilen deneysel akıllı gözlüğü Aria Gen 2 hakkında yeni bilgiler paylaştı.

GELİŞMİŞ GÖZ TAKİP SİSTEMİNE SAHİP

The Verge sitesinin aktardığına göre gözlükte, her bir gözün bakış yönünü takip edebilen, göz kırpmalarını algılayabilen ve göz bebeklerinin merkezini tahmin edebilen gelişmiş bir göz takip sistemi bulunuyor.

Göz takibine ek olarak, Aria Gen 2'de 3 boyutlu el ve nesne takibi yapabilen 4 adet "bilgisayarlı görü" kamerası yer alıyor. Şirkete göre, araştırmacılar, gözlüğün toplamış olduğu bilgileri "hünerli robot eli manipülasyonu" gibi son derece hassas görevler için kullanabilecek.

Meta'nın yeni akıllı gözlüğü çıtayı yükseltti: Göz, el ve kalp takibi bir arada

KALP ATIŞINI BİLE TAKİP EDEBİLİYOR

Gözlüklerin burun pedi kısmında yer alan fotopletismografi (PPG) sensörü sayesinde, kullanıcının kalp atış hızı tahmin edilebiliyor. Ayrıca Meta'nın yüksek sesli ortamlarda daha iyi ses sağladığını belirttiği bir temas mikrofonu da bulunuyor.

Bunlarla birlikte gözlük, sahip olduğu özel bir ortam ışığı sensörü sayesinde iç ve dış mekan aydınlatmasını ayırt edebiliyor.

Aria Gen 2 gözlükleri, ilk kez katlanabilir kollara sahip ve yaklaşık 75 gram ağırlığında. Sekiz farklı boyutta sunulan gözlükler için Meta, bu yıl içinde araştırmacıların başvurularını almaya başlayacak. Gözlüğün tüketicilere satışı ise planlanmıyor.

Meta'nın yeni akıllı gözlüğü çıtayı yükseltti: Göz, el ve kalp takibi bir arada
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Sıkça Sorulan Sorular

Meta Aria Gen 2 gözlüğü kimler için tasarlandı?
Aria Gen 2, doğrudan tüketici pazarına sunulmayacak. Meta bu gözlüğü yalnızca akademik ve endüstriyel araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirdi.
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#Teknoloji
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