Meta'nın yeni AR gözlükleri geliyor: Mark Zuckerberg detayları açıkladı

23 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:44

AR ve VR teknolojileri, uzun süredir piyasada yer almakla birlikte son zamanlarda yeniden popülerlik kazanıyor. Bu alanda öncü şirketlerden biri olan Meta, yeni akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını duyurdu.

META'NIN YENİ AR GÖZLÜĞÜ BU YIL GELİYOR

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, YouTuber Kallaway ile yaptığı röportajda, Meta'nın yeni akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını doğruladı. Zuckerberg, yeni akıllı gözlüklerin muhtemelen bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini belirtti. Ancak bugüne kadar yeni Meta akıllı gözlükleri hakkında çok fazla bilgi paylaşılmamıştı.

Bu gizem, Threads kullanıcısı Matthew Karolian sayesinde bir nebze de olsa çözüldü.

Karolian, Zuckerberg'in bu yılın başlarında paylaştığı bir fotoğrafı inceleyerek, fotoğraftaki iki çift gözlüğü yakınlaştırdı ve "Zuckerberg bana garip bir şekilde katlanan kolları olan bu gözlükler hakkında daha fazla bilgi ver" diye sordu.

Bu soruya yanıt veren Zuckerberg, "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazlasını paylaşmaya hazır olacağım" ifadesini kullandı.