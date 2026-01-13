Metaverse hüsranı: 1500 kişi işsiz kalacak

Kategoriler
Yapay zekâya ağırlık verme kararı alan Meta, Reality Labs çatısı altındaki metaverse projelerinde kapsamlı bir küçülmeye gidiyor. Şirketin bu hafta yaklaşık 1.500 çalışanı işten çıkarması bekleniyor.
Teknoloji dünyasında yönünü giderek daha net biçimde yapay zekâya çeviren Meta, bu kez metaverse tarafında ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. ABD basınında yer alan bilgilere göre şirket, Reality Labs bünyesindeki çalışanların yaklaşık yüzde 10’u ile yollarını ayıracak. Bu da sayısal olarak yaklaşık 1.500 kişiye denk geliyor.
Haberlere göre işten çıkarmalar özellikle Reality Labs içindeki metaverse ekiplerinde yoğunlaşacak. Halihazırda yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı birimde, sanal dünyalara yönelik projelerin önemli ölçüde küçültülmesi bekleniyor.
Reality Labs, Meta’nın 2014 yılında —o dönem Facebook adıyla— satın aldığı Oculus’un devamı niteliğinde faaliyet gösteriyor. Birim; VR başlıklarından Ray-Ban markalı akıllı gözlüklere, artırılmış ve sanal gerçeklik yazılımlarından Horizon Worlds gibi sosyal platformlara kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyor.
Sürece ilişkin dikkat çeken bir diğer detay ise üst yönetimden geldi. İddialara göre Meta CTO’su Andrew Bosworth, Reality Labs çalışanlarını çarşamba günü yüz yüze yapılması planlanan ve “yılın en önemli toplantısı” olarak tanımlanan bir görüşmeye çağırdı. Toplantının, işten çıkarma kararının kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından gerçekleşmesi bekleniyor.
Açıkçası bu tablo sektör için çok da sürpriz sayılmıyor. Daha önce Reality Labs bütçesinin yüzde 30 oranında azaltılacağına dair söylentiler kulislerde dolaşmıştı.
Reality Labs’ın en büyük sorunu ise mali tablo. Birim, bugüne kadar hiç kâr edemedi. Sadece 2025’in üçüncü çeyreğinde yaklaşık 4,4 milyar dolar işletme zararı yazan Reality Labs’ın toplam zararı 73 milyar doları aşmış durumda. Yani metaverse hayali, Meta’ya şu ana kadar ciddi bir fatura çıkardı.
Tüm bu geri çekilmeye rağmen, bu adımlar Mark Zuckerberg’in metaverse vizyonundan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Ancak öncelik sırası değişmiş durumda. Meta, şu sıralar açık ara yapay zekâya odaklanıyor.