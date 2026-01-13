Metaverse hüsranı: 1500 kişi işsiz kalacak

MİLYARLARCA DOLARLIK ZARAR

Reality Labs’ın en büyük sorunu ise mali tablo. Birim, bugüne kadar hiç kâr edemedi. Sadece 2025’in üçüncü çeyreğinde yaklaşık 4,4 milyar dolar işletme zararı yazan Reality Labs’ın toplam zararı 73 milyar doları aşmış durumda. Yani metaverse hayali, Meta’ya şu ana kadar ciddi bir fatura çıkardı.