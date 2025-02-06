Metaverse için karar yılı

06 Şubat 2025 10:50 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:53

Meta'nın metaverse projeleri için kritik yıl geldi çattı! Horizon Worlds’ün başarısı, şirketin sanal dünya yatırımlarını sürdürecek mi yoksa büyük bir yön değişikliği mi yaşanacak? 2025, Meta'nın dijital geleceğini belirleyecek yıl olabilir.

Meta’nın Reality Labs biriminin altında geliştirilmeye devam edilen metaverse projeleri için kritik bir dönem yaklaşıyor. Şirketin CTO’su Andrew Bosworth’a göre, 2025 yılı Horizon Worlds’ün geleceğinin belirlenmesi açısından çok önemli olacak. Eğer Meta’nın sanal dünya projeleri bu yıl beklenen büyük atılımı gerçekleştiremezse, bu projeler “vizyoner bir başarı” olmaktan çok “efsanevi bir başarısızlık” olarak anılabilir.

METAVERSE İÇİN YOLUN SONU MU?

Bosworth, iç yazışmalarında Reality Labs’in geleceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Meta, sanal ve arttırılmış gerçeklik alanındaki yatırımlarını sürdürürken, özellikle Horizon Worlds’ün mobil sürümünün başarılı olmasının kritik bir eşik olduğunu vurguluyor. Şirketin ayrıca yapay zeka destekli giyilebilir teknoloji ürünleri ile pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği de biliniyor.

Bosworth, Reality Labs’in şu ana kadar en iyi ürün portföyüne sahip olduğunu ve yeni yılda satışları artırmanın hayati önem taşıdığını belirtiyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ise yaptığı açıklamalarda bu yılın “yoğun” geçeceğini ve akıllı gözlük projelerinde liderliklerini korumaları gerektiğini ifade etti.

KRİTİK DÖNÜM NOKTASI

Reality Labs, ekip büyük ölçekte küçülmesine rağmen hâlâ büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için artık yeni fikirlerden çok mevcut projelerin başarıyla uygulanması gerekiyor.

Meta’nın Horizon Worlds’ü mobil platforma taşıma hamlesi, bu alandaki kaderini belirleyecek kritik bir adım olabilir. Ancak bu versiyon beklenen çıkışı yapamazsa, Meta’nın metaverse vizyonunun dönüşüme uğrayabileceği ihtimali gündeme geliyor. Bosworth’un, olası bir başarısızlığı “efsanevi bir maceraya” benzetmesi, şirket içinde de projeye dair ciddi soru işaretlerinin bulunduğunu ortaya koyuyor.

YATIRIM KAYMALARI KAÇINILMAZ MI?

Metaverse yatırımları, şu ana kadar büyük maliyetler getirmesine rağmen beklenen geniş kitlelere ulaşmakta zorlandı. Reality Labs birimi, 2020 yılından bu yana 60 milyar dolardan fazla zarar etti. Ancak Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlükleri ve yapay zeka projeleri daha fazla ilgi görüyor.