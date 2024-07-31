Meta'ya dev ceza... Facebook'taki yüz tanıma verilerini izinsiz kullandı!

31 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 09:22

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Meta, Teksas'ta açılan biyometrik veri davasından kurtulmak için 1,4 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yaptığı açıklamada Facebook'un kullanıcıların biyometrik verilerini izinsiz kullanması nedeniyle bu davanın açıldığını belirtti.

CNBC'nin haberine göre, 2022 Şubat ayında Başsavcı Paxton tarafından açılan dava, Meta'nın Teksas vatandaşlarının Facebook'a yüklediği fotoğraf ve videolardaki biyometrik verileri izinsiz bir şekilde topladığını ve kullandığını iddia ediyordu.

"FACEBOOK, TEKSAS KULLANICILARININ BİYOMETRİK VERİLERİNİ İZİNSİZ TOPLADI"

Başsavcılık, Facebook'un 2011 yılında "Etiket Önerileri" adlı yeni bir özellik tanıttıktan sonra müşterilerin izni olmadan milyarlarca biyometrik veriyi depoladığını söyledi.

Başsavcı Paxton'ın ofisi, "Çoğu Teksaslı'nın haberi olmadan, Meta on yıldan uzun bir süredir Facebook'a yüklenen fotoğraflarda yer alan neredeyse her yüz üzerinde yüz tanıma yazılımı çalıştırdı ve tasvir edilen kişilerin 'yüz geometrisi kayıtlarını' topladı" dedi.

Meta'nın bu işlemleri, Teksas'ın "Biyometrik Tanımlayıcıların Yakalanması veya Kullanılması Yasası" kapsamında Teksaslıların biyometrik verilerinin önce bilgilendirilip onayları alınmadan toplanmasının yasaklandığını bilmesine rağmen gerçekleştirdiği belirtildi.

META, YÜZ TANIMA SİSTEMİNİ KAPATTI

Meta, 2021'in sonunda bu teknolojinin kullanımına ilişkin "artan endişeleri" öne sürerek Facebook'ta Yüz Tanıma sistemini kapatmıştı.

Öte yandan sosyal platform deviyle yapılan yasal uzlaşma, Harrison County'deki Teksas eyalet bölge mahkemesine sunuldu ve Paxton'ın ofisine göre, tek bir eyaletin açtığı dava sonucu elde edilen en büyük miktar oldu.

META, PARAYI 5 YILDA ÖDEYECEK

Mark Zuckerberg'in şirketi, Teksas'a 1,4 milyar doları beş yıl içinde ödeyecek.

Paxton yaptığı açıklamada, "Bu tarihi uzlaşma, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine karşı durma ve yasaları çiğnedikleri ve Teksaslıların gizlilik haklarını ihlal ettikleri için onları sorumlu tutma taahhüdümüzü gösteriyor. Herhangi bir Teksaslının hassas verilerini kötüye kullananlar, karşılarında yasanın tam gücünü bulur." dedi.

Bir Meta sözcüsü, CNBC'ye, "Bu konuyu çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Potansiyel olarak veri merkezleri geliştirmek de dahil olmak üzere Teksas'taki iş yatırımlarımızı derinleştirmek için gelecekteki fırsatları keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.