Meta'ya yapay zeka yasağı... Instagram ve Facebook gönderilerini kullanamaz!

04 Temmuz 2024 13:21 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:24

WhatsApp, yapay zeka ile kendi fotoğrafınızı oluşturma özelliği getiriyor

WhatsApp, yapay zeka ile kendi fotoğrafınızı oluşturma özelliği getiriyor

Sosyal platform devi Meta, yapay zeka sistemlerini geliştirmek için Instagram ve Facebook kullanıcılarının herkese açık gönderilerini kullanma kararı almıştı. Avrupa ve İngiltere'den sonra Brezilya da bu uygulamaya neşter vurdu.

BBC'nin haberine göre, Brezilya Ulusal Veri Koruma Ajansı (ANPD), kullanıcıların temel haklarının zarar görmesi veya zararın onarılmasının zorlaşması riski üzerine harekete geçerek, Meta'nın, yapay zeka temelli konuşma botlarının geliştirilmesi için kullanıcıların gönderilerini kullanmasına izin veren gizlilik politikasını askıya aldı.

Bu kapsamda Meta'nın yapay zeka sistemlerini geliştirmek için ülkedeki 102 milyon Facebook ve 113 milyon Instagram kullanıcılarına ait gönderileri kullanması yasaklanmış oldu. Şirket İngiltere ve Avrupa Birliği'nde de aynı uygulamayı devreye almaktan vazgeçmişti.

META, YAPAY ZEKA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEZSE CEZAYA ÇARPTIRILACAK

Brezilya Ulusal Veri Koruma Ajansı (ANPD), Meta'ya alınan kararın ardından 5 iş günü içerisinde gizlilik politikasını değiştirdiğini göstermesi için süre verdi. Aksi halde sosyal platform devi, günlük 50 bin Brezilya reali (yaklaşık 9 bin dolar) para cezasına çarptırılacak.

Brezilya Veri Gizliliği kurumundan Pedra Martins de Meta'nın Avrupalı kullanıcılara uyguladığı ile Brezilyalılara uyguladığı önlemler arasında tutarsızlık olduğuna işaret ederek, ANPD'nin kararını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Martins, Meta'nın yapay zeka modellerini geliştirmek için Brezilyalı genç ve çocukların da gönderilerini kullanmayı planlarken Avrupa'da 18 yaşından küçüklerin gönderilerinin kullanılmayacağına işaret etti.

META SÖZCÜSÜ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Öte yandan, Meta'nın sözcüsü, karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını kaydederek bu adımın, Brezilya'daki insanlara yapay zekanın faydalarını sunmayı geciktireceğini ifade etti.