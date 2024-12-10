Metinden video üreten OpenAI Sora kullanıma açıldı: 'Türk erkeği ve kızı'nı böyle resmetti

10 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:50

OpenAI, metinden video oluşturma aracı Sora'nın yeni versiyonu Sora Turbo uygulamasını kullanıcılarla buluşturdu. ChatGPT Plus kullanıcılarına ücretsiz sunulan Sora, 1080p çözünürlükte ve 20 saniyeye kadar videolar üretme imkanı tanırken, Pro planla daha yüksek özellikler sunuyor. Peki Sora nasıl kullanılır?

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Yapay zeka alanındaki öncü şirketlerden OpenAI​, geçtiğimiz şubat ayında duyurduğu ve büyük ilgi gören metinden video oluşturma modeli Sora​ sonunda kullanıcılarla buluştu. OpenAI, düzenlediği canlı yayın etkinliğiyle Sora'nın araştırma ön izlemesinden çıktığını ve artık "sora.com" üzerinden erişilebilir olduğunu açıkladı.

Şubat ayında tanıtılan ilk Sora modelinin daha gelişmiş bir versiyon olan Sora Turbo, kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu yeni model, daha hızlı işlem yapabilme kabiliyetine sahip. Kullanıcılar, metin girdileriyle 1080p çözünürlükte ve 20 saniyeye kadar videolar oluşturabiliyor.

OPENAI SORA ÜCRETLİ Mİ?

Sora, ilk etapta ChatGPT Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Bu plan kapsamında kullanıcılar, 480p çözünürlükte aylık 50 video üretme hakkına sahip. Daha fazla özellik ve yüksek çözünürlük isteyenler için ChatGPT Pro planı, 10 kat daha fazla kullanım hakkı ve 720p üzeri çözünürlük gibi avantajlar sağlıyor. 2024'ün başlarında ise özel fiyatlandırma seçenekleri kullanıma sunulacak.

Sora, sadece video oluşturma kapasitesiyle değil, aynı zamanda kullanıcı dostu arayüzüyle de dikkat çekiyor. Örneğin Storyboard aracı, kullanıcıların her kare için detaylı girdiler belirlemesine olanak tanıyor. Ayrıca geniş ekran, dikey veya kare format seçenekleri ile farklı video formatları üretmek de mümkün.

Kullanıcılar, kendi medya dosyalarını da entegre ederek ya da tamamen yeni içerikler üreterek Sora'nın sunduğu esneklikten faydalanabilecek.

Bir X kullanıcısı, "türk erkeği ve kızı" dedim böyle bir şey oluşturdu" diyerek şu videoyu paylaştı:

SORA NASIL KULLANILIR?

Sora, bugün itibarıyla ABD ve Türkiye dahil birçok ülkede ChatGPT abonelerine sunulmuş durumda. Ancak platform yoğun bir talep gördüğü için bazen erişilemiyor. Avrupa'da ise hizmetin başlangıç aşamasında kullanılamayacağı açıklandı. Ayrıca ChatGPT Ücretsiz sürüm, Enterprise ve Edu hesapları şu an için Sora'ya erişim sağlayamıyor.