Metinleri diziye dönüştüren Showrunner programı tanıtıldı: Yapay zekanın Netflix'i!

01 Haziran 2024 14:31 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:31

"Yapay zekanın Netflix'i" olarak tanımlanan yeni ve ilginç bir yayın platformu ortaya çıktı ve Black Mirror'ın bölümü olmaya sadece bir adım uzaklıkta.

Black Mirror'ın 7. sezonu çok uzakta olsa da yakında yapay zekanın gücünü kullanarak kendi dizinizi oluşturmanıza olanak tanıyan "Showrunner" isimli yeni yayın hizmetiyle bu diziyi tamamen canlı olarak izleyebilirsiniz, üstelik senaryoyu da siz belirliyorsunuz.

YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLEN İLK DİZİ YAYINLANDI

Fable Studio, geçen yıl teknolojisinin neler yapabileceğini dünyaya göstermek için yapay zeka tarafından üretilen bir South Park bölümü yayınlamıştı.

Şimdi ise, kullanıcıların karakterler, hikayeler ve çekim türleri gibi yönlendirmelerle kendi dizilerini oluşturabilecekleri bir uygulama olan Showrunner platformunu tanıttı.

Uygulamanın yeteneklerini sergilemek için Fable, South Park ve Rick and Morty'nin harmanlanmış versiyonu gibi görünen "Exit Valley" isimli bir animasyon dizisinin iki bölümünü yayınladı.

Silikon Vadisi'ne hicivli bir yaklaşım olan dizinin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Showrunner dizileri sıradan TV dizileri gibi değildir. Fable Simulation tarafından inşa edilen simülasyonlar tarafından desteklenir. İlk dizimiz Exit Valley, Silikon Vadisi'nin hareketli kalbinin bir simülasyonu olan Sim Francisco tarafından desteklenmektedir. Kendinizi, arkadaşlarınızı, karakterlerinizi Sim Francisco'ya yükleyin ve bunları şovlarda kullanın."

50 BİN KİŞİ BEKLEME LİSTESİNDE

Fable, Showrunner'ın bekleme listesine şu anda 50 bin kişinin kayıtlı olduğunu açıkladı.

Uygulama hakkında konuşan CEO Edward Saatchi yaptığı açıklamada, "Evde olacaksınız, izlemek istediğiniz içeriği tarif edeceksiniz ve bir ya da iki dakika içinde izlemeye başlayacaksınız. Hoşunuza giden bir diziyi bitirdikten sonra yeni bölümler hazırlayabilir, hatta kendinizi ve arkadaşlarınızı bölümlere yerleştirebilirsiniz" ifadesini kullandı.