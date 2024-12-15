Metro tüneli, binaları ısıtacak ve soğutacak! Prag'dan çığır açan proje

15 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 09:24

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, Nové Dvory'deki yeni binaların ısıtma ve soğutması için metro tünelinden jeotermal enerji kullanılması planlanıyor. Bu sistem sayesinde yıllık 10 bin MWh ısıtma ve 15 bin MWh soğutma ihtiyacı az elektrik kullanarak sağlanacak.

Çek Cumhuriyeti'ndeki Prag​ Belediye Meclisi, Nové Dvory'de yeni binalara ısıtma ve soğutma sağlamak için bir metro tünelinden jeotermal enerji kullanılmasını öneren bir planı onayladı. Jeotermal sistem metro inşaatının bir parçası olacağından, proje için sondaj gerekmeyecek.

Nové Dvory'de yaklaşık 200 bin metrekarelik bir alan üzerine 17 ayrı bina bloğu inşa edilecek. Bu binaların tahmini ısıtma ve soğutma tüketimi yılda 10 bin ila 15 bin MWh arasında olacak. Ayrıca kiralanacak yaklaşık 8 bin metrekarelik alana sahip bir idari bina da inşa edilecek ve yılda 300 ila 500 MWh ek ısıtma ve soğutma gerektirecek.

ISITMA VE SOĞUTMA İÇİN GEREKLİ ENERJİ, METRO TÜNELİNDEN SAĞLANACAK

Önerilen proje kapsamında, bu binalarda ısıtma ve soğutma için gerekli enerji, Nové Dvory istasyonu yakınlarındaki D metro tüneli içinde inşa edilen borulardan sağlanacak. Bu borulardan gelen akışkan daha sonra hedef tasarım sıcaklığına ulaşmak için bir ısı pompasından geçecek.

Teklif, ısı pompalarının benzersiz bir verimlilik sağladığını ve tüketilen 1 kWh elektrikten 3 ila 5 kWh termal enerji ürettiğini vurguluyor.

Jeotermal sistem, uygun fiyatlı kiralık konutlar, bir anaokulu ve ilkokul, kültür merkezi, spor tesisleri ve toplu taşıma hatları da sağlamayı amaçlayan mahallede planlanan sürdürülebilir ve modern çevrenin sadece bir bileşenidir.

HER METRO İSTASYONU UYGUN DEĞİL

Çevre ve İklim Planından sorumlu Jana Komrsková. "Gelecekteki Nové Dvory istasyonu derin kesimli bir metro istasyonudur. Bu durumda, kentsel topluma ısı sağlamak için jeotermal enerji kullanmak işe yarıyor. Tüm metro istasyonları böyle bir potansiyele sahip olmayabilir, çünkü belki de benzer projeler için gerekli olan derinliği karşılamıyorlar" dedi.

Bölgesel ve stratejik kalkınmadan sorumlu Petr Hlavácek ise "İlk kez metro tünelinden jeotermal enerji elde etmeyi ve bunu bir ısı pompası kullanarak ısı veya soğuk üretimi için kullanmayı planlıyoruz" diye ekledi.