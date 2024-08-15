Meyve ve sebzeleri yıkamak yetmiyor! Bilim insanları, kimyasallardan korunmak için yapılması gerekeni açıkladı

15 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:46

Pek çok kişi, meyve ve sebzelerdeki böcek ilacı kalıntılarını temizlemek için tüketmeden önce yıkamayı tercih ediyor. Yıkamanın, bu gıdaların yüzeyinde kalan kimyasallardan kurtulmayı sağladığı düşünülüyor ve bu yöntem uzun yıllardır yaygın olarak kullanılıyor.

Ancak yakın zamanda yayımlanan bir araştırma, "kazın ayağı öyle değil" dedirtti. Araştırmaya göre, meyve ve sebzeleri yıkamak böcek ilaçlarını tamamen temizlemek için hiç yeterli deği. Eğer bu ürünleri yemekten vazgeçmeyi de düşünmüyorsanız, uzmanların bir tavsiyesi var.

BÖCEK İLAÇLARI, MEYVE VE SEBZENİN İÇİNE GİREBİLİR

The Guardian'a göre, Çinli bir araştırma ekibi tarafından yapılan ve Amerikan Kimya Derneği'nin Nano Letters dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, meyve ve sebzelerin yüzeyinde kalan kalıntılar bazı durumlarda kabukları aşarak iç kısmına kadar nüfuz edebiliyor.

Gümüş Nanopartiküllü Nanokırışık Selüloz Membranları (NWCM-Ag) adı verilen yeni bir teknoloji kullanan araştırmacılar, elma gibi yaygın olarak tüketilen meyveler üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Sonuçlar, geleneksel yıkama işlemlerinin böcek ilacı kalıntılarını tamamen ortadan kaldıramadığını gösterdi.

MEYVELERİ YIKAMAK YERİNE KABUKLARINI SOYUN

Araştırmanın başındaki isim Dongdong Ye, yaptığı açıklamada gıda güvenliğinin geniş kapsamı içinde yer alan bu çalışmanın, tüketicilere sağlık konusunda rehberlik sağlamayı amaçladığını belirtti.

Dongdong Ye, araştırmanın gereksiz endişeleri teşvik etmek yerine, sıklıkla tavsiye edilen yıkama uygulamasının aksine meyve ve sebzelerin kabuklarını soymanın tüm pestisit kalıntılarını etkili bir şekilde ortadan kaldırabildiğini sözlerine ekledi.

Bu bulgular, mayıs ayında Consumer Reports tarafından yayımlanan ve 59 farklı meyve ve sebze kategorisinin yüzde 20'sinde "önemli riskler" teşkil eden böcek ilacı kalıntıları bulunduğunu belirten raporu da destekliyor.

Öte yandan ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ise, yiyeceklerdeki pestisit kalıntılarının yasal sınırlar dahilinde olduğu sürece sağlık açısından bir risk taşımadığını iddia ediyor.

Pestisitler, tarımda zararlı organizmaları (böcekler, yabani otlar ve mantarlar gibi) kontrol altına almak için kullanılan kimyasal maddeler olup, bitkilerin verimini artırmak ve mahsulleri korumak amacıyla kullanılıyor.