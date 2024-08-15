Microsoft artık Windows 10 konusunda diretmiyor

15 Ağustos 2024 17:18 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 17:19

Teknoloji devleri 'elektrik canavarı' çıktı: Google ve Microsoft'un elektrik tüketimi Nijerya'dan daha fazla!

Teknoloji devleri 'elektrik canavarı' çıktı: Google ve Microsoft'un elektrik tüketimi Nijerya'dan daha fazla!

Son aylarda Windows 10 kullanıcıları, bilgisayarlarının uyumluluğuna bakılmaksızın karşılarına çıkan Windows 11 tanıtım ekranlarından rahatsız olmuştu. Ancak kullanıcı şikayetlerini dikkate alan Microsoft, bu ekranları durdurma kararı aldı.

Windows Latest'in haberine göre Microsoft, Windows 10'in Nisan 2024 güvenlik güncellemesini yüklemiş olan kullanıcılarına artık Windows 11'e geçmelerine ilişkin büyük tanıtım ekranlarını göstermeyecek. Şirket yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kullanıcılarımızın geri bildirimlerine saygı göstermek amacıyla, bu davetler Nisan 2024 aylık güvenlik güncellemesiyle başlamayacak. Önümüzdeki aylarda yeni bir takvim paylaşacağız."

WINDOWS 10 DESTEĞİ EKİM 2025'TE BİTİYOR

Öte yandan Microsoft bu kararından çok çabuk vazgeçebilir. Zira şirket Ekim 2025 tarihi itibarıyla Windows 10'u desteklemeyi bırakacak. Dolayısıyla bu tarih yaklaştıkça yeniden Windows 11'e geçiş konusunda baskı yapmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Aslında Microsoft şu anda Windows 10 kullanıcılarına 11'e geçmelerini söylüyor. İnternet sitesinde yer alan uyarıdan da bu rahatlıkla anlaşılabiliyor:

"Microsoft, 14 Ekim 2025 tarihinden sonra, Windows 10 için güvenlik güncelleştirmesi veya teknik destek sunmayacaktır. Bilgisayarınız çalışmaya devam edecek ancak Windows 11'e geçiş yapmanızı tavsiye ederiz."

Windows 10 kullanıcıları, bilgisayarının sistem gereksinimleri 11'e geçmek için uygun değilse, direkt olarak Windows 11 yüklü bir bilgisayar toplayabilir veya satın alabilir.