Microsoft CEO'suna dudak uçuklatan maaş! 2024 yılında kazancı zirveye çıktı

25 Ekim 2024 13:50 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:51

Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2024 yılında kazancıyla rekor kırdı. Yapay zeka alanındaki atılımlarla güçlenen Microsoft'un hisse senedi değerindeki artışla birlikte Nadella'nın yıllık ödeme paketi yüzde 63 artarak 79,1 milyon dolara yükseldi.

Paradan para kazanmak bu olsa gerek! 76 milyar doları kasaya koydular

Paradan para kazanmak bu olsa gerek! 76 milyar doları kasaya koydular

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'nın 2024 mali yılına ait maaşı, hisse senedi ödüllerinin etkisiyle yüzde 63 artış göstererek 79,1 milyon dolara ulaştı. Şirketin yapay zeka alanındaki atılımlarının da etkisiyle, piyasa değeri 3 trilyon doları aşmıştı ve bu durum, Nadella'nın hisse senedi ödüllerini de artırdı.

SATYA NADELLA GEÇEN YIL NE KADAR KAZANDI?

Yapılan resmi açıklamaya göre, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın 2024 mali yılına ait maaşı, hisse ödüllerindeki büyük artış sayesinde 79,1 milyon dolara yükseldi. Nadella, geçtiğimiz yıl 48,5 milyon dolar kazandı. Ancak bu yıl yaklaşık 71 milyon dolarlık hisse ödülü alarak büyük bir kazanç sağladı.

Microsoft hisselerinin 30 Haziran 2024'te sona eren mali yılda yüzde 31,2 oranında değer kazanarak bu maaş artışına zemin hazırladığı bildirildi. Ancak Nadella'nın nakit teşviki, mali yıl içindeki siber güvenlik ihlalleri nedeniyle indirim talep etmesinin ardından 5.2 milyon dolara düştü. Önceki yıl 10.7 milyon dolar olmuştu.

Diğer yandan, teknoloji dünyasındaki diğer yüksek profilli CEO'ların kazançları da dikkat çekti. Apple CEO'su Tim Cook, 2023'te 63,2 milyon dolar kazanırken, yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ise 2024 mali yılında 34,2 milyon dolar kazandı.