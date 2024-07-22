Microsoft, CrowdStrike hatasını 5 dakikada çözen bir kurtarma aracı yayımladı

22 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:01

Microsoft, cuma günü CrowdStrike'ın hatalı güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazında çökmesine neden olan sorunu gidermek için IT yöneticilerine yardımcı olacak bir kurtarma aracı sundu. Araç, IT yöneticilerinin etkilenen makineleri hızlıca kurtarmasına yardımcı olmak amacıyla önyüklenebilir bir USB sürücü oluşturuyor.

CrowdStrike, milyonlarca mavi ekran hatasına yol açan yazılımını düzeltmek için bir güncelleme yayımlamıştı ancak tüm bilgisayarlar bu düzeltmeyi otomatik olarak alamamıştı.

Bazı IT yöneticileri, bilgisayarları birden çok kez yeniden başlatmanın gerekli güncellemeyi almasını sağladığını bildirirken, güncellemeyi almayan bilgisayarlar için tek çözüm sistemi Güvenli Mod'da başlatıp sorunlu CrowdStrike dosyasını manuel olarak silmekti.

MICROSOFT'UN CROWDSTRIKE DÜZELTME ARACI KULLANIMA SUNULDU

Webtekno'nun aktardığına göre, Microsoft'un resmî internet sitesinde yayımlanan düzeltme aracı, sadece 25 kb boyuta sahip.

Bu küçük aracı indiren ve bir USB bellek aracılığıyla bilgisayara bağlayan yazılım uzmanları, ilgili dosyaları otomatik olarak silecek ve sorunun çözülmesini sağlayacaklar. Yayımlanan araç, güvenli mod ile WinPE yöntemleri ile çalışacak.

CROWDSTRIKE GÜNCELLEMESİ, KÜRESEL BİR KRİZ YAŞATTI

Teknoloji dünyası, geçtiğimiz hafta yaşanan CrowdStrike krizi ile eşi benzeri görülmemiş bir kaos yaşadı.

Özellikle de kurumsal firmaların milyonlarca Windows PC'sinde güvenliği sağlamak için kullanılan Falcon isimli yazılımın güncellemesinde yaşanan hata, bu yazılımın yüklü olduğu tüm bilgisayarların mavi ekran hatası vermesine neden oldu.

Hâl böyle olunca finans, havacılık ve acil durum sektörlerinde çok büyük kesintiler yaşandı. Hatadan Türkiye'deki şirketler de nasibini almıştı. Örneğin Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etmişti, DenizBank'ın ise bazı hizmetlerine erişim sorunu yaşanmıştı. Almanya'da acil ameliyatlar ertelenmişti.